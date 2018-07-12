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Общество
Программу получения молдавского гражданства путем инвестиций выведут на международный уровень. Соответствующий контракт правительство подписало с консорциумом Henley & Partners. Так власти надеюся повысить объем инвестиций в нашу страну. В ближайшие пять лет он может превысить миллиард евро.
Затраты консорциума будут покрываться за счет комиссионных, которые будет выплачивать инвесторы.
Желающие получить гражданство Молдовы будут проходить тщательную проверку международных финансовых институтов, Интерпола, СИБа, МВД и НЦБК.
Экономические эксперты отмечают, что предоставление гражданства иностранным инвесторам - достаточно распространенная международная практика. Аналогичные программы действуют в Испании, Португалии, Греции, Латвии и Канаде.
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