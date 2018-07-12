Программу получения молдавского гражданства путем инвестиций выведут на международный уровень. Соответствующий контракт правительство подписало с консорциумом Henley & Partners. Так власти надеюся повысить объем инвестиций в нашу страну. В ближайшие пять лет он может превысить миллиард евро.

Затраты консорциума будут покрываться за счет комиссионных, которые будет выплачивать инвесторы.

В соответствии с утверждённой программой, получить гражданство иностранцы смогут, инвестировав не менее 100 тысяч евро в Фонд устойчивого развития или не менее 250 тысяч евро в одну из областей стратегического развития страны.

Желающие получить гражданство Молдовы будут проходить тщательную проверку международных финансовых институтов, Интерпола, СИБа, МВД и НЦБК.

Экономические эксперты отмечают, что предоставление гражданства иностранным инвесторам - достаточно распространенная международная практика. Аналогичные программы действуют в Испании, Португалии, Греции, Латвии и Канаде.