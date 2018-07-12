Петрас Аустревичус: Отвергаем идею о том, что мы пытались вмешаться в решения молдавской судебной системы

Докладчик Европейского парламента по Республике Молдова Петрас Аустревичус говорит, что он, а так же многие его коллеги были очень разочарованы комментариями, которые были услышаны со стороны Кишинева, в частности, от представителей правящей коалиции о резолюции и дебатах в Европейском парламенте, которые состоялись 5 июля. В интервью для Радио Europa Liberă на тему критических реакций Кишинева по поводу резолюции Европарламента, евродепутат заявил, что ЕС не имел никакого намерения вмешиваться в юридические дела и процедуры Молдовы, передает IPN.

Однако, отметил Петрас Аустревичус, у евродепутатов было много причин, чтобы выразить свою озабоченность и разочарование в связи с тем, как молдавская юстиция приняла решение об аннулировании выборов примара Кишинева. „В некотором смысле, это пример нарушения закона, нерационального подхода (к вопросу), пример очень предвзятого решения. Тем более что раньше такие случаи не были, и не было таких решений”, - сказал евродепутат.

Петрас Аустревичус добавил, что депутаты Европейского парламента очень удивились реакции Кишинева после того, как было рекомендовано Еврокомиссии приостановить финансирование для Молдовы. По словам евродепутата, это можно объяснить тем, что правящие элиты в Молдове хотят найти кого-то, кто будет отвечать за плохое управление и совершенно хаотичную ситуацию, созданную в юстиции и политике в результате противоречивых судебных решений. „Я думаю, что они ищут козла отпущения снаружи, винят иностранное влияние и иностранное вмешательство в молдавскую политику, а это совершенно неправильно. Они должны сосредоточиться на себе, должны идти вперед с реформами, а вместо того, чтобы искать виновных, они должны улучшить правосудие, обеспечить верховенство закона и демократические процедуры”, - сказал он.

Петрас Аустревичус заявляет, что не верит в то, что молдаване довольны политической ситуацией и результатами деятельности правительства, по крайней мере, до сих пор. А обвинять ЕС в том, что он слишком жесткий по отношению к Молдове, является совершенно неправильным. В то же время он утверждает, что ЕС вынужден соблюдать политическую реальность в Молдове, сотрудничать с нынешней властью, потому что она имеет всю власть в стране.