Арестованную Карину Цуркан обвиняют в передаче молдавской спецслужбе данных о российских энергокомпаниях

ФСБ обвиняет бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан в передаче спецслужбе Молдовы конфиденциальных сведений о российских энергетических компаниях.

По версии следствия, три года назад Цуркан передала молдавской стороне секретный проект документа российского Министерства энергетики. В документе раскрывались сведения о работе российских компаний за рубежом.

- Конкретно Карину обвиняют в том, что она 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с… молдавской спецслужбой. 21 апреля 2015 года… получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". И 29 сентября 2015 года (непонятно - где, как и при каких обстоятельствах) передала этот документ спецслужбе Молдовы, - рассказал адвокат задержанной Иван Попов в Facebook.

По словам защитника, обвинение в отношение высокопоставленного топ-менеджера представляет собой три абзаца текста, умещающегося на половине страницы стандартного листа бумаги.

Уроженка Молдовы свою вину по-прежнему не признает. Карина Цуркан отрицает все предъявленные ей обвинения и обстоятельства дела. Следствие оказалось крайне скупым на комментарии по ходу расследования. Дело было маркировано грифом «совершенно секретно», поэтому фабула обвинения пока не была официально опубликована.

- Карина еще надеется на то, что все произошедшее с ней - это «какая-то чудовищная ошибка», которая скоро вскроется, и ее отпустят домой к ребенку и матери, - добавил ее адвокат.

Карину Цуркан арестовали 15 июня. По версии следствия, она передавала информацию о поставках электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса, «сливая» эти сведения члену НАТО. Ее также подозревают в передаче зарубежным спецслужбам данных о совместном проекте строительства турецкой АЭС «Аккую» с участием России. 28 июня Мосгорсуд признал ее арест законным. В тот же день совет директоров компании прекратил ее полномочия как члена правления ПАО «Интер РАО».