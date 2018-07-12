Нэстасе представил в ВСП ходатайство о пересмотре решения о непризнании местных выборов

Юридический представитель неутверждённого в должности примара Андрея Нэстасе, Думитру Павел, представил в Высшую судебную палату ходатайство о пересмотре решения, в соответствии с которым были отменены новые местные выборы в муниципии Кишинёв. Ходатайство была подано в связи с тем, что в деле о выборах возникли новые обстоятельства, передаёт IPN.



Думитру Павел, юридический представитель Нэстасе, передал журналистам пояснительную записку, согласно которой было установлено, что в рассмотрении заявления об отводе состава суда Друцэ–Гафтон–Бурдух участвовал судья, не имевший права обладать статусом судьи, поскольку он уже достиг 65-летнего возрастного порога. Несмотря на это, судья Юлиана Опря работает до сих пор и рассматривала как данное заявление об отводе, так и другие дела.

По словам Думитру Павла, это обстоятельство является основанием для пересмотра заключения, отклонившего заявление об отводе трёх скомпрометировавших себя судей, учитывая то, что об этом факте стало известно лишь позднее. Более того, это ведёт к признанию недействительным и заключения Высшей судебной палаты, согласно которому поданное заявление об отводе было признано неприемлемым.

Юридический представитель Андрея Настасе предупреждает, что в аналогичном случае Республике Молдова уже был вынесен обвинительный приговор Европейским судом по правам человека. Выводы, изложенные ЕСПЧ в том решении, действительны и для данного дела. Таким образом, необходимо повторно рассмотреть это дело и вынести решение, основанное на законе, то есть утвердить результаты новых местных выборов генпримара муниципия Кишинёв.