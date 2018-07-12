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Экономика
Продлено освобождение от уплаты таможенных пошлин для приднестровских предпринимателей
12.07.2018

Срок применения освобождения от уплаты таможенных пошлин для экономических агентов из восточных районов Республики Молдова, которые осуществляют экспортно-импортные операции через точку пересечения границы Первомайск-Кучурган и которые не зарегистрированы в Агентстве государственных услуг, продлевается. Об этом говорилось в ходе заседания правительства, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся интегрированного менеджмента государственной границы, передает IPN.

В сообщении для прессы правительства отмечается, что данный срок истекает 18 июля. В ходе заседания было принято предложение о продлении данного периода до 1 января 2019 года.

В то же время, в контексте обращений правительства с целью обеспечения комплексного и эффективного управление границей между властями Республики Молдова и Украины, премьер-министр Павел Филип потребовал ускорить меры для расширения общих точек пересечения вдоль восточной границы, в том числе для подготовки человеческих ресурсов и проверки административных условий.

Что касается запуска совместного контроля на пунктах пересечения молдавско-украинской границы, расположенных на приднестровском участке, Пограничная полиция и Таможенная служба должны начать с украинской стороной окончательные процедуры для обеспечения практической деятельности. Премьер-министр отметил, что совместно с властями Украины будут приложены усилия, чтобы ускорить процесс подписания необходимых протоколов.


 
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