В Молдову тайно приезжает автор "Гарри Поттера" - Джоан Роулинг

На сайте BBC появилась фотография Джоан Роулинг, автора знаменитой серии романов о Гарри Поттере, которая сидит рядом с девочкой из Молдовы, с подписью «автор навестила детей в Молдове, где работает её организация LUMOS».

В статье BBC речь шла о благотворительной деятельности писательницы, а именно о её фонде LUMOS, который активно работает в Молдове.

Действительно, с 2006 года в Молдове работает организация, названная словом из «Гарри Поттера», LUMOS, или «люмос» — заклинание, зажигающее огонёк света на конце волшебной палочки. Этот огонёк в книге служит для освещения и никогда — для согревания или поджигания. В реальности, Lumos Moldovaявляется неправительственной организацией, которая дарит свет надежды, работая в сфере защиты прав детей и предоставля помощь центральным и местным властям в процессе внедрения реформ в сфере защиты детей в Молдове.

Цель организации LUMOS — закрытие всех детских домов в Молдове, возвращение детей в семьи и создание общинных домов для детей, оказавшихся в сложной ситуации, а также внедрение и распространение инклюзивного образования для детей с особыми потребностям, для начала в Кишинёве, Оргееве, Флорештах и Яловенах.

Инклюзивное образование предполагает обучение детей с особыми потребностями в обычных школах. Оно внедряется в Молдове министерством просвещения с 2011 г как совместный проект государства и благотворительных организаций, направленный на внедрение новых образовательных стандартов, программ и технологий, и вывод детей из интернатных учреждений для возврата их в семьи.

Закрытие детских домов с целью возвращения их в родные или расширенные семьи (включающие в себя бабушек и дедушек или дядей и теть ребёнка) тема в Молдове небесспорная. Нужны ли этим семьям эти дети, или они их берут на воспитание исключительно ради материальной помощи, ответ на этот вопрос не всегда такой, каким бы хотелось его видеть членам LUMOS.

Но Джоан Роулинг уверена, что в Восточной Европе детей бросают из-за тяжелого материального положения, а значит она может им помочь.

В Молдове фонду удалось сократить количество детей, проживающих в детских домах, на 63% (в 2008 году их было 11 544, в 2014 – 4 300) и помочь закрыть треть детских домов. Фонд является сейчас одной из влиятельных организаций, работающих в этой области.

Свои благотворительные визиты в Молдову, Украину и Румынию Джоан Роулинг не афиширует, кроме писательницы сюда приезжают и актёры, снимавшиеся в Гарри Поттере.

Рубин Рейтер. фото: LUMOS

Здесь были с благотворительными целями Рубин Рейтер и Дэвис Уорик.

«По меньшей мере восемь миллионов детей во всём мире живут в детских домах и интернатах, но более 80% из них не являются сиротами», — говорит директор благотворительной организация Джорджет Малхейр. — И мы уверены, что к 2050 году в мире не будут существовать детские дома».

сайт организации wearelumos.org/moldova