Серджиу Чокля: Банки Молдовы готовы к новым реформам

Интервью президента Национального банка Молдовы (НБМ) Серджиу ЧОКЛЯ директору агентства «ИНФОТАГ» Александру ТАНАС



Часть 1. Регулятор дифференцировал требования к капиталу банков в зависимости от финансовой солидности их собственников.



«И.»: Господин Чокля, что из требований «Базель-3» обязательно для банков уже в 2018 г.?



С. Ч.: Есть три основные категории норм «Базель-3». Первая - предусматривает минимальные требования к капиталу банка, который должен обеспечить своеобразную подушку безопасности для покрытия кредитных, рыночных и операционных рисков. Покрытие рыночных и операционных рисков является новшеством для банков РМ. НБМ уже принял регламенты, по которым банки должны будут рассчитывать величину собственных средств и дополнительных буферов. Так, минимальный уровень собственных средств – 10%. С учётом разных буферов, требования к минимальному акционерному капиталу банков будут варьировать от 13,5% до 16,5%, в зависимости от каждого банка индивидуально. Не вдаваясь в детали, крупные системные банки должны будут накапливать больше капитала, чем банки меньших размеров по причине рисков, которые они представляют для финансовой системы.



Принимая во внимание слабое развитие фондовых рынков в РМ и очевидный дефицит источников капитала в случае необходимости срочной рекапитализации банков, НБМ также решил дифференцировать требования к капиталу банков в зависимости от финансовой солидности собственников и их «доступности». Размер соответствующего буфера варьирует от 1% до 3%.



Вторая категория требований охватывает основные принципы надзорного процесса, управления рисками, а также прозрачности и отчётности перед органами банковского надзора.



И, наконец, третья категория призвана стимулировать рыночную дисциплину путём раскрытия информации о капитале и оценке рисков.



«И.»: Насколько «Базель-3» может сделать актуальной проблему капитализации банков?



С. Ч.: Результаты исследований НБМ по поводу финансового эффекта перехода на «Базель-3» показали, что банковский сектор готов к новым требованиям по достаточности капитала. Согласно Анализу количественного воздействия «QIS», проведённого нами прошлой осенью, все коммерческие банки страны располагают достаточным капиталом для соблюдения новых правил. Однако, данный анализ был проведен без учёта возможного распределения капитала (дивидендов) и дополнительных требований создания резервов по окончании комплексных проверок. Поэтому НБМ рекомендовал некоторым банкам воздержаться от распределения дивидендов по результатам 2017 г. Акционерам также рекомендуется анализировать достаточность капитала в динамике, с учётом ожидаемого роста кредитного портфеля и уменьшения удельного веса вложений в государственные ценные бумаги. Такой тренд неминуемо приведет к росту активов, взвешенных с учетом риска («RWA»), а значит, и к необходимости привлечения дополнительного акционерного капитала.



«И.»: Не будет ли НБМ менять «инфляционный коридор» в сторону его уменьшения?



С. Ч.: На сегодняшний день у нас нет планов по изменению уровня целевого «коридора инфляции». Норма в 5%1,5 п. п. оптимальна для стран с уровнем экономического развития и среднесрочного потенциала роста, какой имеется у РМ. Некоторые аналитики советуют изменить коридор в зависимости от фактических наблюдений, особенно когда инфляция выходит за его рамки. У нас в последнее время в самом деле наблюдается такая ситуация из-за внешних факторов и эффекта базы, которые усугубили волатильность роста потребительских цен. Но это неправильный подход, так как он не берёт во внимание «естественный», структурный уровень инфляции в таких странах как Молдова.



Несмотря на высокое колебание общего уровня инфляции в 2017 г., которая поднялась с 3,0% в январе до 7,3% в декабре 2017 г., перед тем как опуститься вновь до 3,7% в апреле 2018 г., базовая инфляция всё это время «повисла» на уровне около 5% годовых.



«И.»: Чего рынку ожидать от денежной политики НБМ до конца 2018 г.?



С. Ч. : Последовательности. Ежеквартально мы предоставляем рынку и общественной аудитории наше видение текущих макроэкономических трендов, прогнозируемый уровень инфляции и общее направление денежно-кредитной политики НБМ. Как правило, мы не комментируем обменный курс, так как НБМ проводит кредитно-денежную политику в рамках режима «инфляционного таргетирования», который предполагает гибкость валютного курса в зависимости от рыночной конъюнктуры. Тем не менее, НБМ проводит валютные интервенции, чтобы уменьшить краткосрочную волатильность лея. Благодаря этому, коррекция валютного курса за прошедшие полтора года происходила без резких всплесков, позволяя экономическим агентам и населению медленно адаптироваться к новым параметрам.



«И.»: Насколько оправданы ожидания тех, кто хотел бы видеть дальнейшее укрепление лея, и тех, кто пророчит ему девальвацию в 2018 г.?



С. Ч.: Для того чтобы предугадать будущее, нужно сначала разобраться в прошлом и понять какие силы влияют на динамику валют на глобальном и локальном рынках. За последние годы соотношение между долларом США и евро сильно поменялось из-за ослабления американской валюты в 2017 г. Если в январе 2017 г. за 1 евро давали 1,0454 доллара США, то уже к концу прошлого года за 1 евро нужно было заплатить 1,1935 доллара США – на 14,2% больше. Примерно настолько же укрепился лей к доллару США благодаря своей рыночной «привязке» к евро, как следствие быстрого сближения молдавской экономики с Евросоюзом, по многим источникам валютного поступления – внешняя торговля, переводы трудовых мигрантов, долговые потоки и иностранные инвестиции.





Часть 2. Дефицит внешнего баланса товаров и услуг почти не меняется, его соотношение к ВВП - 27,7%.



«И.»: Но потом доллар пошел в рост.



С.Ч.: В апреле 2018 г. доллар США стал вновь укрепляться, частично из-за повышения ключевых ставок ФРС. Вследствие этого, соотношение молдавского лея к мировым валютам приняло противоположный курс, с некоторым ослаблением по отношению к доллару за последние месяцы и одновременным укреплением к евро. Ещё рано говорить о новом тренде, так как курс евро - доллар зависит от множества факторов и рисков.



С точки зрения тенденций на локальном рынке, курсовой тренд молдавского лея в значительной степени обусловлен избытком предложения иностранной валюты со стороны физических лиц, который остаётся невостребованным со стороны юридических лиц, принуждая НБМ периодически скупать валюту. Однако, за последние месяцы, спрос на валюту со стороны экономических агентов превысил чистое предложение физических лиц. Но и в этом случае ещё рано говорить об изменении тренда. Мы связываем повышенный спрос на валюту со стороны юридических лиц с подготовкой оплаты дивидендов по результатам 2017 г. С июля месяца в Молдове традиционно наблюдается увеличение переводов трудовых мигрантов. При этом нужно отметить, что привычная сезонность молдавского валютного рынка с циклом «лето - сильный лей, зима – слабый», намного притупилась за последние несколько лет и почти не наблюдалась в 2017 г.



Дефицит внешнего баланса товаров и услуг остался практически на том же уровне, что и в 2016 г., в соотношении к ВВП - 27,7%, но вырос в денежном выражении на $383 млн. Более медленный прирост текущих доходов привел к увеличению дефицита текущего счёта платёжного баланса до 7,6% ВВП в 2017 г., на 3,4 п. п. выше, чем в 2016 г. В этом нет ничего экстраординарного – в процентах ВВП этот уровень соответствует средним показателям за последние 20 лет. Но мы внимательно отслеживаем степень усиления курса лея к валютам стран традиционно ориентированных на доллар США, таких как Россия, Украина и Турция, так как данная тенденция может привести к потере конкурентоспособности по отношению к региональным производителям из этих стран.



«И.»: До какой отметки регулятору целесообразно накапливать резервы валюты - $3 млрд., $4 млрд., $5 млрд., или это тот случай, когда говорят: «Чем больше валюты, тем лучше?»



С. Ч.: Наращивание международных валютных резервов не является самоцелью. К тому же, в нынешних условиях накопление валютных резервов приводит к повышению избыточной ликвидности в банковской системе и затрат НБМ на их стерилизацию. Мы поддерживаем резервы на уровне, необходимом для реализации денежно-кредитной и валютной политики.



По сложившейся международной практике, приемлемым считается уровень резервов, покрывающий трехмесячный импорт. По состоянию на конец мая 2018 г. объем валютных резервов был на уровне примерно $2,9 млрд., что составляет эквивалент 5,2 месяцев прогнозируемого импорта на 2018 г.



«И.»: Как вы относитесь к идее создания из резервов валюты суверенного фонда для развития Молдовы?



С. Ч.: Негативно. Сегодня в Молдове нет острых проблем с привлечением средств для финансирования развития и модернизации страны. Банковская система буквально захлебывается от ликвидности. На сегодняшний день нам приходится изымать из денежного обращения (посредством обязательного резервирования и выпуском сертификатов Национального банка) более 22,5 млрд. леев или эквивалент $1,3 млрд.!



Часть этих денег могли бы пойти на проекты и инвестиции. Наша задача – привести в порядок банковскую систему и починить «передаточный ремень» кредитования. Если говорить о внешних средствах, то у РМ есть доступ к дешевым деньгам – международным программам преференциального финансирования и грантам, большая часть которых еще не освоена. Как видите, вопрос не в деньгах, а в продвижении структурных реформ для того, чтобы деньги заработали.



«И.»: Вопрос об обязательствах НБМ в Программе с МВФ. Что еще кроме продажи пакетов акций системных банков предстоит выполнить в 2018 г.?



С. Ч.: Действительно, привлечение прозрачных и качественных акционеров в капитал системных банков является краеугольным камнем в общей архитектуре программы с МВФ. Программа также нацелена на финансовую консолидацию банковской системы, на скорейшее устранение «вредных привычек», которые и привели к кризису 2014-2015 гг., а также на общее изменение «правил игры» путём продвижения новых законов и правовых норм. Многие из законов и поправок в законы, вытекающих из договорённостей с МВФ, приняты парламентом, они вступили в силу. Совсем недавно принят важный законопроект, связанный с усовершенствованием правил продажи акций коммерческих банков.



В дальнейшем НБМ предстоит завершить комплексные проверки всех банков и принять, если понадобится, соответствующие решения для исправления недостатков. На сегодняшний момент НБМ проведены проверки и приняты окончательные решения по семи банкам, которые не входят в состав международных финансовых групп.



Комплексные проверки четырех оставшихся «иностранных» банков завершены, но правление НБМ еще не приняло соответствующие решения. На конечной стадии находится тематическая проверка конечных бенефициаров в акционерных структурах несистемных молдавских банков. По многим из них НБМ ожидает информацию из зарубежных надзорных служб для завершения проверок. Надеюсь, что наши совместные усилия с коллегами из правительства и парламента вновь получат «добро» со стороны Исполнительного комитета МВФ по результатам очередного, третьего оценочного этапа программы с Фондом.





Часть 3. У МВФ и НБМ одна цель – глубокое реформирование банков.



«И.»: Какая оценочная миссия МВФ была проще для НБМ, вторая или третья, результаты которой Исполнительный комитет МВФ рассмотрит в конце июня?



С. Ч.: Все, наверное, понимают, что программа с МВФ, это – не увеселительная прогулка с пикником. Международный Валютный Фонд – это крупная, авторитетная организация, видавшие виды... и не такие как наши. Поэтому каждая миссия требует тщательной подготовки и кропотливой работы. Ключ к успеху – открытость и честность, умение объяснять и приводить доводы. Нужно правильно идентифицировать существующие, а также все возможные проблемы и предложить продуманную стратегию по их решению.



Все миссии МВФ, начиная с переговорами по заключению программы в 2016 г. и последующие оценочные миссии, были сложными по своему, со своим накалом и, я бы даже сказал, драматургией. И это – нормально. У разных докторов на тот же диагноз могут быть различные мнения по поводу лечения. Однако, нас всегда объединяло с экспертами МВФ общая цель – глубокое и полноценное реформирование банковского сектора. Обе стороны показали умение слушать друг друга, находить консенсус, при необходимости менять тактику, чтобы достичь цели при непредвиденных обстоятельствах. Уверен, что после двух лет совместной работы уровень взаимного уважения и доверия между сторонами значительно вырос.



Вторая оценочная миссия концентрировалась в основном на ситуации вокруг «Victoriabank». В итоге, румынский банк «Banca Transilvаnia» купил 39% акций этого банка и стал совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) его мажоритарным акционером. По общему мнению, данная сделка сделала банковский сектор Молдовы более прозрачным и укрепила доверие граждан к нему.



Основное внимание третьей оценочной миссии, в марте 2018 г., было уделено процессу продажи акций «Moldova Agroindbank» и необходимости скорейшего привлечения якорных инвесторов для полной стабилизации ситуации вокруг крупнейшего в Молдове банка, с последующим снятием режима интенсивного надзора. Сейчас ведется интенсивная работа в этом направлении, от которой зависит дальнейшая судьба программы с МВФ. Сейчас ведётся интенсивная работа в этом направлении, от которой зависит дальнейшая судьба программы с МВФ и всего финансового сектора, в целом



«И.»: Какие процедуры готовит НБМ для продажи 41,09% MAIB и 63,89% MICB?



С. Ч.: На этом этапе преждевременно комментировать ситуацию с «Moldindconbank». Новые акции банка, выпущенные решением его исполнительного органа, в результате аннулирования акций бывших владельцев, сейчас выставлены на продажу и сперва нужно дождаться результатов аукциона, чтобы понять по каким процедурам будет продаваться данный пакет.



Что касается «Moldova Agroindbank», то новые акции были несколько раз выставлены на продажу на регламентированном рынке, начиная с сентября 2016 г. Последний аукцион завершился 30 апреля 2018 г. и вновь оказался безрезультатным. Однако, в мае нынешнего года международный консорциум, состоящий из трех потенциальных покупателей – известная международная финансовая организация и два иностранных фонда – подал официальную заявку на приобретение 41,09% акций банка.



Поправки к Закону об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении, принятые в декабре 2017 г., предусматривают право правительства на покупку акций системных банков с последующей продажей их инвесторам при условии, что общий срок владения акций правительством не должен превышать 90 дней.



«Moldova-Agroindbank» бесспорно является банком системной важности. В случае подписания предварительного соглашения с международным консорциумом и запуска процедуры купли-продажи, предусмотренной законом, аукцион будет открыт на тех же условиях для всех потенциальных покупателей, которые получат предварительное разрешение НБМ.

Если предварительное соглашение о продаже 41,09% акций «Moldova-Agroindbank» будет подписано (в период подготовки материала от имени правительства такое соглашение с консорциумом инвесторов во главе с ЕБРР подписал директор Агентства публичной собственности РМ Владимир Балтович– «И.»), необходимость прибегнуть к альтернативным способам продажи отпадет сама собой.



«И.»: Реформы связаны с болезненными для общества решениями, на которые власти в год выборов не идут, боясь негативной реакции избирателей. Как в этом случае быть с обязательствами перед МВФ?



С. Ч.: Программа с МВФ была построена по принципу притчи Эзопа и его тяжелой корзины с хлебом. После каждого привала (читай – оценочной миссии) наша «хлебная корзина» становится чуть легче. Если осенью 2016 г., нам нужно было выполнить 16 предварительных мер для получения одобрения программы с Фондом, то на этом оценочном этапе – всего лишь четыре. Такой подход позволил распределить самые большие усилия властей и законодательную нагрузку на начальные этапы программы с МВФ. Но это не означает, что реформы стали более легкими.



К договорённостям с МВФ прибавились дополнительные обязательства перед Евросоюзом и Мировым Банком. В настоящее время НБМ работает в интенсивном ритме. То же самое происходит, наверное, в правительстве и в парламенте. Радует то, что, несмотря на сложности, банковские реформы пользуются поддержкой властей и сограждан.



«И.»: Спасибо за интервью!