В Парламенте отказались заслушать прокуроров и НЦБК по вопросу "кражи века"

Парламентское большинство не поддержало предложение ПСРМ о проведении слушаний руководства Антикоррупционной прокуратуры и НЦБК по поводу хода расследования и действий по возврату средств, выведенных из трех банков.

Депутат от ПСРМ Василе Боля сказал, что "с момента той знаменитой кражи прошло уже четыре года, однако до сих пор неизвестны некоторые детали по поводу средств, которые уже удалось вернуть", передает infotag.md

"В последнее время в СМИ появляются вопросы, связанные с активами, которые были куплены на украденные средства. Говорится о войне за имущество бывшего премьер-министра (Влада Филата - "И."), а также о покупках и продажах самолетов примаром Орхей (Иланом Шором - "И."). Мы видим, что прокуратура не предприняла все необходимые меры для наложения ареста на различные активы, поэтому хотим знать, сколько денег удалось вернуть", - пояснил он.

Депутат от Либерально-демократической партии Юрие Цап сказал, что фракция ЛДПМ поддерживает предложение социалистов, а также отметил необходимость внести ясность в ситуацию.

"Мы видим, как партия Шора открывает социальные магазины по всей территории Молдовы. Партия откровенно занимается экономической деятельностью, что означает, де-факто, подкуп избирателей. Лидер партии Илан Шор является одним из фигурантов в докладе Kroll о краже миллиарда, но на это никто никак не реагирует", - подчеркнул Цап.

Депутат Либеральной партии Роман Боцан также поддержал предложение и сказал, что "граждане должны знать имена "героев" кражи".

Инициативу также поддержали депутата Партии коммунистов, которые предложили также заслушать руководство Национального банка Молдовы, поскольку необходимо понять, сколько средств относится к возвращенным, а сколько - к возмещенным".

За проведение слушаний проголосовало 39 из 84 депутатов, присутствовавших на пленарном заседании. Депутаты от Демократической партии и Европейской народной группы, которые составляют парламентское большинство, не мотивировали свой отказ от проведения слушаний.