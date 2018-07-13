Парламентские выборы могут пройти в 2019 году

В настоящее время изучается законодательство и все обстоятельства для того, чтобы назначить дату парламентских выборов. Первоначально предполагалось, что выборы состоятся 18 или 25 ноября.

"Однако, согласно законодательству, выборы не могут состояться ранее, чем через четыре года после истечения даты выборов действующего парламента. Выборы состоялись 30 ноября 2014 года. Это означает, что очередные выборы должны пройти в течение 90 дней после 30 ноября - в срок до 3 марта 2019 года", - сказал один из депутатов, передает infotag.md

Ранее предполагалось, что парламент не будет созываться на осенне-зимнюю сессию, чтобы осенью могли заняться избирательной кампанией. Для этого, они должны были принять до конца нынешней сессии ряд важных законов, в том числе закон о бюджете на 2019 год, который пока находится на стадии разработки. Депутаты парламентского большинства решили, что осенью соберутся на пленарные заседания, в рамках которых и назначат дату выборов, а также примут необходимые законы.

Эту информацию косвенно подтвердил в четверг и председатель парламента Андриан Канду. Он сообщил, что последнее заседание нынешней сессии парламента состоится 27 июля 2018 года.

"Депутаты вернутся на работу в начале сентября, первое пленарное заседание состоится не позднее середины сентября", - сообщил Канду. В прошлом году депутаты завершили каникулы в начале сентября, но пленарные заседания парламента начались только во второй половине октября. Нынешняя сессия началась 8 февраля.