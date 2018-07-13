В результате обысков в налоговой службе задержан один инспектор

Одного человека задержали в рамках обысков, которые провели сегодня в Государственной налоговой инспекции.
Их инициировали по делу о коррупции.
Провели их Прокуратура по борьбе с коррупцией и Служба информации и безопасности.
Представители Государственной налоговой службы заявили, что продолжат работать в обычном режиме.
"Прокуроры выполняют свою работу, а мы оказываем им всю необходимую поддержку. Мы ждем, когда нам сообщат, в чем дело. Позже прокуроры сообщат подробности, как и положено. Они проводят специализированные мероприятия", - сказала пресс-секретарь Налоговой службы Ольга Бачу.