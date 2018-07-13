Путин назначил Козака вместо Рогозина спецпредставителем по Молдове

Президент России назначил вице-премьера Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

Сегодня, 12 июля, президент РФ подписал указ о назначении специального представителя по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. На эту должность Владимир Путин делегировал Дмитрий Козака.

- Возложить на заместителя председателя правительства РФ Козака Дмитрия Николаевича обязанности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова, - говорится в официальном сообщении.

Этим же указом были признаны как утратившие силу документы от 21 марта 2012 года и от 2 августа 2012 года «О специальном представителе президента РФ по Приднестровью». Эти обязанности ранее исполнял бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.

59-летний Дмитрий Козак с 2008 года является заместителем председателя правительства РФ. Его считают одной из ключевых фигур в команде президента. В 2004 году он возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. Ему же были поручены приведение в соответствие регионального и федерального законодательства, передел полномочий между центром и регионами, а также несколько важных управленческих реформ.

С ситуацией в Молдове Козак очень хорошо знаком. В 2003 году он попытался проявить себя на внешнеполитической ниве. Козак предложил план урегулирования конфликта и воссоединения Молдовы и Приднестровья. Этот план приняло правительство Приднестровья и бывший в то время президент Молдовы Владимир Воронин. Однако позже Воронин под давлением НАТО отказался от этого.