Новый спецпредставитель президента России отлично знает специфику Молдовы, - Додон

Глава государства отметил, что Дмитрий Козак является достойным профессионалом и партнером для диалога.

Игорь Додон прокомментировал назначение вице-премьера Дмитрия Козака специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

- Дмитрий Николаевич Козак - достойный профессионал и партнер для диалога, отлично знающий специфику Республики Молдова. Рассчитываю в ближайшее время провести с ним рабочую встречу и запустить диалог по всем накопившимся вопросам двусторонней и региональной повестки, - отметил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Приказ о назначении вице-премьера Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Владимир Путин подписал сегодня, 12 июля. Ранее эти обязанности исполнял бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, который недавно стал главой Роскосмоса.