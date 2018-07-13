Как я стала жертвой отравления грибами, собранными в молдавских Кодрах жарким июльским днем

В больнице я узнала много важной информации: жаль, что ее рассказывают только пострадавшим, а не тем, кто еще здоров, - иначе случаев отравлений могло бы быть меньше.

Были ливни с грозами, а затем – жара несусветная, примерно, как сегодня. Грибов в лесу – как транспорта в Кишиневе в будний полдень. Не удержалась, отправилась в лес по грибы.

Собирали мы «зонтики». Вообще, у меня есть твердое правило: никогда не собирать незнакомые грибы. И здесь я изменила своим принципам. Уж больно соблазнительно предполагаемые «зонтики» выглядели. Кстати, собирали мы грибочки близ президентской дачи, которую в ту пору занимал и.о. – Михай Гимпу, может, сей факт тоже сказался на качестве грибов.

Набрали грибов. Дома отварили. Затем пожарили. Поели. К счастью, без спиртного, так как оно усугубляет отравление. Утром с трудом проснулись в состоянии похмелья. Целый день нам было весело, смеялись. И только ближе к вечеру решили вызвать участкового врача на дом. Внимание! Это еще одна ошибка любителей грибов – если что не так, надо сразу звонить в «скорую». Хорошо, что нам в поликлиннике в регистратуре по телефону ответила умная женщина, поняла, в чем дело, настояла – «звоните в «скорую».

Скорая помощь прибыла в считанные минуты. Церемониться с нами не стали: заставили промыть желудок и забрали в реанимацию отделения токсикологии 3-й городской больницы на Рышкановке.

Забегая вперед, скажу: отделение – картинка: оборудование и медикаменты есть, ремонт идеальный, врачи и медсестры и даже нянечки сердобольные и вежливые, никто с нас мзду не взимал, - в общем, если бы не отравление, то приятно было бы находиться там.

Нас поместили в реанимацию – это такая общая палата. Возможно, она называется «палата интенсивной терапии». Провели обследование, долго выясняли, что за грибы мы ели. Лечились мы по полисам: два дня нам прочищали организм капельницами, а затем мы попросились домой. Анализы показали: мы отделались легким испугом.

Что удивило: отделение было забито пострадавшими, которые десятилетиями собирали одни и те же грибы, в одних и тех же местах. Он не понимали, почему на этот раз отравились. Причем, иногда ели грибы пять человек, а симптомы заболевания – только у двух-трех человек из компании.

Запомнилась одна семья: живут в селе, ярдом лесок. Там они собирали маслята лет 30. И на этот раз собирали и ели только маслята. Женская часть семьи попала в больницу. Мужская приходила навещать.

Все бы хорошо, но: какие маслята летом?! Это осенний гриб. Возникла версия, что грибы опасны именно летом.

А ведь в последние дни появилось много торговцев лесными грибами «с земли». Происхождение этих даров природы неизвестно. Может, у дороги собирали, что еще страшнее. Да и раскладывают прямо на асфальте, где обдувает выхлопными газами.

Выводы человека, побывавшего в реанимации и поговорившего с зав.отделением токсикологии:

1. И хотя мы попробовали грибы, за которые в Амстердаме нужно заплатить 25 евро, с тех пор мы:

а) не собираем грибы летом!

б) не нарушаем своих принципов – не собирать ни в коем случае незнакомые грибы, а «тетка там, у дороги, сказала, что они съедобные» - не аргумент. Соответственно,

в) мы и не покупаем грибы летом и не покупаем незнакомые нам грибы, особенно, в антисанитарных условиях (в центре Кишинева неизвестно чего грибы могут еще нахвататься).

2. Опытный врач рассказал, что никакой лук не является индикатором безопасности грибов, - он не определяет, съедобный гриб или нет.

3. Мало того, если у вас в двух килограммах попался один несъедобный гриб, то другие грибы не впитают его «ядовитость». Отравление получит тот человек, который съел именно этот «плохой» гриб.

4. Не давайте грибы детям! Если так хотят, - есть магазинные, не лесные, грибы.

5. Не пейте спиртного: праздничное потребление грибов в качестве закуски может плавно перейти в поминки.

6. Не угощайте никого грибами. Если уж рискуете, - ешьте сами!

И главный вывод: оно вам нужно – рисковать жизнью и здоровьем своим и своих детей? Дождитесь осени, если уж без грибов лесных – никак. И соблюдайте строго все-все принципы и правила. А летом лучше не играть в эту «грибную рулетку»

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ