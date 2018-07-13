Республика Молдова имеет меньше рабочих в стране, чем за рубежом

Республика Молдова единственная страна в мире, где в стране осталось гораздо меньше работающих граждан, чем уехало за рубежом. В то же время, в Молдове самая низкая зарплата в Европе. Заявления сделал эксперт по вопросам экономических политик Вячеслава Ионицэ в рамках передачи „Acces direct” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

„У нас больше работников за рубежом, чем в Молдове. За последние 15 лет люди перечислили домой из-за рубежа 27 млрд. долларов, а зарплата в Молдове составила 19 млрд. Таким образом, мы здесь заработали меньше, чем объем денежных переводов из-за рубежа”, - сказал эксперт.

По его словам, средняя заработная плата в Молдове самая низкая в Европе - 212 евро. Эксперт считает, что наиболее серьезным является тот факт, что внутри системы оплаты труда каждый третий человек получает зарплату ниже 3000 леев, хотя средняя зарплата по экономике составляет 6000 леев. В области культуры и образования каждый второй получает такую зарплату. „Мы не говорим здесь о пенсионере, мы говорим о человеке, который должен содержать детей и родителей”, - сказал Вячеслав Ионицэ.

По мнению эксперта, еще одним элементом, который создает бедность, являются пенсии. Считается, что пенсионер проживает с достоинством жизнь, если получает пенсию, которая составляет 42% от средней заработной платы в государстве. Соответственно, средняя пенсия в Республике Молдова должна составлять 2500 леев. „У нас в 2011 году заработная плата была в 3000 леев, а пенсия в 900 леев. Сейчас зарплата составляет 6000, а средняя пенсия должна быть в 1800 леев, но она равна 1400 леям. Если в 2011 году пенсия составляла 30% от заработной платы, что очень мало, то теперь она опустилась до 25%. Таким образом, наш пенсионер стал гораздо беднее”, - отметил Вячеслав Ионицэ.

Депутат-социалист Григорe Новак отметил, что граждане Республики Молдова, в основном, живут на грани бедности. Практически в каждой семье кто-то уехал на заработки, чтобы содержать своих членов. По его словам, ситуация в стране более серьезная, чем отражают опросы общественного мнения. Депутат говорит, что не удивительно, что реформы, начатые после 2009 года, не дали результатов, и это связано с неправильным направлением, в котором ориентируется страна. „Для предложенных реформ европейцы выделили миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов, но результат, к сожалению, совершенно иной, чем ожидалось”, - сказал Григорий Новак. Депутат объясняет это тем, что значительная часть предоставленных денег не дошла до места назначения.