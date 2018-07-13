Изгнание либералов и аресты привели к деградации Молдовы, - Гимпу

Депутаты парламента рассказали об итогах работы весенне-летней сессии парламента. Самыми пессимистичными оказались либералы. В последнее время их фракция изрядно уменьшилась.

Лидер либералов Михай Гимпу затаил обиду на правительство и заявил о «деградации страны».

- Я думаю, что большая часть правительства сумела нас изолировать. После того как либералов изгнали из правительства, я говорю об арестах, которые вынудили нас покинуть правительство, Республика Молдова прекратила развитие и начала деградировать,- посетовал Михай Гимпу.

Вице-спикер парламента Валерий Гилецкий, напротив, оказался полон оптимизма. По его словам, парламентское большинство готово выполнить любые задачи, которые ставит правительство.

- Перед нами были поставлены некоторые задачи. Есть еще два проекта, которые будут включены в повестку дня до конца этой сессии. Я считаю, что парламент выполнит свое обещание, данное правительству, - сказал Валерий Гилецкий.

Депутат ПСРМ Григорий Новак рассказал о низком качестве законотворчества со стороны правительства. Он отметил, что высокопоставленные чиновники занимаются прямым плагиатом законопроектов.

- Мы предложили законопроект, однако правительство дало ему негативную оценку, а спустя неделю правительство выступило с ним же, - заявил Григорий Новак.

Последнее заседание текущей сессии парламента состоится 27 июля. После него депутаты уйдут в отпуск.