Важное событие в жизни спровоцировало учителя из села Садова собрать коллекцию вин и открыть музей

Думитру Тэтару из Садова собрал коллекцию вин со всего света. 80-летний житель села Садова является страстным коллекционером вин. Бывший преподаватель и директор местной школы долгие годы собирал экспонаты коллекции и превратил свой дом в музей винных напитков.

Думитру Тэтару может часами рассказывать о своей коллекции, ведь каждая бутылка имеет историю. Он помнит, когда и откуда она появилась в его доме, и кто ее привез.

- Когда самый младший из моих трех детей поступил в колледж, мы на радостях купили много вина, чтобы отметить это событие. Когда кто-то приходил в гости, мы открывали бутылку и выпивали за здоровье мальчика. Когда из 40 бутылок осталось 10, я подумал, что хватит, остальные надо сохранить, - рассказал коллекционер.

Так появилась коллекция, которая стала разрастаться. Сегодня в ней 2029 экземпляров. Думитру говорит, что получал радость от каждой вновь прибывшей бутылки. По его словам, иногда он тратил всё свое время и деньги на этот винный музей.

Под него он отдал главную комнату в своем доме, которая утратила первоначальную функцию. Его жена Виорика однако не расстроена этим. Она поддерживает страсть своего мужа, ведь вино он только коллекционирует, а не пьет.