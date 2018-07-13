Негруца: Через программу "гражданство за инвестиции" в Молдову поступит и будет легализован украденный миллиард

11 июля был подписан договор об оказании государственных услуг на разработку, внедрение и международное продвижение программы получения гражданства за инвестиции с консорциумом MIC Holding LLC и Henley&Partners Government Services Ltd, который выиграла конкурс, объявленный государственными институтами. Мнения относительно программы предоставления гражданства Республики Молдова за инвестиции разделились.

Одни эксперты говорят, что по этой программе в страну поступят финансовые средства сомнительного происхождения или даже деньги, изъятые ранее из молдавской банковской системы. Другие эксперты - представители государства - уверяют, что этого не случится, потому что будет несколько фильтров проверки лиц, претендующих на гражданство Республики Молдова, а также их средств, передает IPN.

Экономический эксперт Вячеслав Негруца утверждает, что новая программа связана с проектом о налоговой амнистии, потому что была предложена парламенту в то же время и той же группой депутатов в качестве подписантов. По этой причине, а так же из-за некоторых положений программы, появляется подозрение, что таким образом будут привлечены и легализованы в стране средства, изъятые из банковской системы по схеме, известной как кража миллиарда.

Негруца отметил, что правительство инициировало эту программу по модели, реализованной на Мальте. Основной элемент, который отличает инициированную в Молдове программу, состоит в том, что гражданство будет предоставлено через покупку ценных бумаг, выпущенных государством.

"Итак, это форма кредита, и через пять лет в государственный бюджет должны поступить проценты с налогов, заплаченных этими новыми гражданами, которые между тем получат молдавские паспорта", - заявил Вячеслав Негруцэ в эфире передачи "Punctul pe azi" на телеканале TVR Moldova.

По его словам, Брюссель делает предупреждения в связи с Мальтой и Кипром. "И вот появляется Молдова, которая привлечет многих из тех, кто сегодня ищет место, где обезопасить денежные средства сомнительного происхождения", - подытожил эксперт. В других моделях государства направляют деньги в качестве инвестиций в экономику.

Экономический эксперт Виорел Гырбу сказал, что Молдова сталкивается с массивным переизбытком ликвидности и не имеет проблем с инвестициями в экономику. Официальные резервные активы Национального банка достигли трех миллиардов долларов, и здесь, по крайней мере, один миллиард лишний.

Эксперт спрашивает, почему правительство не выступает с инициативами, чтобы использовать существующие средства в национальной экономике. "Если ничего не изменится с внутренними структурными проблемами, которые характеризуют режим, в котором развивается национальная экономика, какой тогда толк будет от того, что деньги придут из-за рубежа?", - задается вопросу Виорел Гырбу.

Государственный секретарь министерства экономики и инфраструктуры Виталие Юрку заявил, что дополнительно к документам, которых должны будут представить иностранные гражданине, у них будет еще два варианта: передать безвозмездную финансовую помощь в Фонд устойчивого развития Республики Молдова в размере ста тысяч евро либо инвестировать в те области стратегического развития, которые определит правительство.

"Определены два направления: первый - это недвижимость, вторая область - государственные ценные бумаги. В этом случае инвестиции должны составлять 250 тысяч евро и обязанность поддерживать эту инвестицию в течение пяти лет", - заявил государственный секретарь.

Другая возможность, по его словам, это создание предприятий на территории Республики Молдова и, соответственно, создание рабочих мест. Государственный секретарь отметил, что мнение о том, что в рамках этой программы будут легализованы деньги сомнительного происхождения необоснованно, поскольку иностранные граждане, которые будут требовать гражданство, будут проверены как международными компаниями, так и государственными учреждениями