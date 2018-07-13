Минобразования: Зарплаты вырастут примерно до 800 лей



Начиная с сентября зарплаты педагогов будут проиндексированы на 8 процентов - от 262 до 800 лей, заявил глава департамента начального и среднего общего образования министерства образования, культуры и науки Валентин Круду в ходе передачи "Tema zilei" на телеканале Canal2, передает IPN.

Валентин Круду сказал, что увеличение заработной платы будет происходить исходя из квалификации. В леях зарплата вырастет на 262-800 лей в зависимости от квалификации педагога. "К тем, кто сегодня имеет I-ю и высшую дидактическую степень и стаж работы более 15 лет, будет применяться сетка от 600 до 800 лей роста", - сказал Круду. По его словам, в среднем повышение составит около 450 лей в общем среднем образовании. На 262 лея вырастут зарплаты педагогам, которые имеют статус молодого специалиста.

Председатель профильного профсоюза Михаил Лашку сказал, что ожидает, что начиная с сентября, будет проиндексирована и зарплата педагогов со вспомогательными функциями. По его словам, должна быть соблюдена пропорциональность в системе образования и должна быть повышена зарплата и непедагогических кадров. "Я попросил 16-процентную индексацию для непедагогических кадров, начиная с 1 сентября, поскольку сегодня эта категория сотрудников имеет от 1100 до 1300 лей оклад. Их на две трети больше, чем педагогических кадров", - сказал Михаил Лашку.

В начальном образовании в настоящее время работает более 11 тысяч педагогов, а в среднем общем образовании почти 27 тысяч педагогов.