Экономика Стали известны подробности обысков в офисах Государственной налоговой службы В Главной государственной налоговой инспекции прошли обыски. Их провели Прокуратура по борьбе с коррупцией и Служба информации и безопасности. Проверки были и в домах шестерых подозреваемых в пассивной и активной коррупции. Одного инспектора задержали. Он отказался общаться с журналистами.



Коллеги задержанного инспектора тоже отказались комментировать произошедшее. Они лишь отметили, что их рабочие места не обыскивали.



Согласно прокурорам антикоррупции, в феврале-марте 2017 несколько налоговых инспекторов получили от двух предпринимателей 180 тысяч леев за разрешительный документ на возврат НДС за экспорт фруктов. А в начале текущего года 70 тысяч леев они получили от администрации еще одной компании за то, что не наказали за допущенные налоговые нарушения.



"В уголовном деле фигурируют шесть подозреваемых. Одного задержали на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции. Еще одного объявили в розыск. Кроме того, по делу проходят еще несколько предпринимателей", - сказала пресс-секретарь ПБК Анастасия Михэлчану.



Представители Государственной налоговой службы заявили, что потребуют отстранить от службы подозреваемых в коррупции.



"Прокуроры выполняют свою работу, а мы оказываем им всю необходимую поддержку. Мы ждем, когда нам сообщат, в чем дело", - отметила пресс-секретарь Налоговой службы Ольга Бачу.



Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы и до полумиллиона леев штрафа.





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