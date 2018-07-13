Социалисты предлагают поддержать молодых специалистов в Кишиневе

Фракция Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева выступила с инициативой финансовой поддержки молодых специалистов в деле решения проблемы с жильем.

Как предает "ИНФОТАГ", глава фракции Ион Чебан отметил на пресс-конференции в пятницу, что "проект подразумевает ежемесячное выделение тысячи леев для порядка 500 молодых специалистов, работающих в медицинских учреждениях, местных органах власти, системе образования, и уже направлен в канцелярию примэрии".

"На реализацию проекта из муниципального бюджета будут выделены около 2 млн. леев, а первые выплаты начнутся уже 1 сентября", - сказал Чебан, подчеркнув, что "пока проект предусматривает выплаты только в рамках нынешнего бюджетного года".

Он отметил, что "проект обсужден и согласован с большинством управлений примэрии, составлены списки будущих получателей".

"Надеюсь, что реализация проекта позволит привлечь как можно больше молодых специалистов в учреждения, находящиеся на муниципальном бюджете, ведь именно из-за проблем с жильем ощущается острая нехватка новых специалистов в крайне важных областях, особенно в системе образования", - подытожил социалист.