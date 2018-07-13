В Молдове падает производство молока и лекарств

Молочная и фармацевтическая отрасли, а также производство техники и оборудования общего назначения оказали негативное влияние на промышленный сектор в первые четыре месяца этого года.

Если бы эти отрасли не продемонстрировали спад, рост промышленного сектора составил бы не менее 9%, считают эксперты из Министерства экономики и инфраструктуры, передает tv8.md со ссылкой на mold-street.com.

Показатели производительности молочной промышленности продолжают демонстрировать спад на протяжении почти года. В январе-апреле 2018 года объем выпуска молочной продукции сократился на 18% из-за низкой производительности, снижения концентрации скота в частных домохозяйствах. Доля экспорта очень низкая (всего 7% от объема продаж), а импорт молочной продукции в страну растет (+ 4,1%). Эти обстоятельства создают дополнительные издержки производства и оказывают конкурентное давление на производителей в этом секторе.

Показатели фармацевтической промышленности падают шестой месяц подряд. Производство фармацевтических препаратов уменьшилось на 31%. Ситуация может быть связана с уходом некоторых иностранных операторов с внутреннего рынка, а также неблагоприятной конкурентной ситуацией в отрасли.

Доля производства техники и оборудования общего назначения составляет около 2,3% от общего объема промышленного производства. В течение первых четырех месяцев 2018 года было зафиксировано постоянное снижение (25%). Основным фактором, повлиявшим на снижение показателей в данном секторе, стал спад спроса на зарубежных рынках, где объем продаж снизился на 59%.

Добывающая промышленность так же находится в упадке (-11,4%), из-за метеорологических факторов (низких средних температур, начиная с марта 2018 года).

Другим проблемным сектором, который демонстрирует постоянный спад, является строительство (-1,7% в первом квартале 2018 года).