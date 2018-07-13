Андриан Канду: В сентябре депутаты могут принять решение по поводу избирательного законодательства

Во второй половине сентября депутаты могут принять решение относительно избирательного законодательства. Это можно будет сделать после того, как парламентская Комиссия по вопросам права проведёт всесторонний анализ избирательного законодательства и представит соответствующий доклад. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду в специальном выпуске передачи „Moldova în Direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

По словам Андриана Канду, избирательное законодательство необходимо пересмотреть, чтобы вновь не оказаться в такой ситуации, как признание недействительными местных выборов в муниципии Кишинёв. „Возможно, наш Кодекс о выборах, который был принят в 1996 году, в некоторых аспектах не соответствует сегодняшнему дню. Возможно, его следует изменить, отменив ограничения в день выборов”, - пояснил Андриан Канду. По его мнению, имеется много вопросов к избирательному законодательству, для которых нужно найти ответы и решения, тем более что парламентские выборы пройдут на основе смешанной избирательной системы. Глава законодательного собрания надеется, что во второй половине сентября парламентская Комиссия по вопросам права представит доклад по результатам анализа избирательного законодательства, и депутаты смогут принять соответствующее решение.

По поводу отношений между Республикой Молдова и Европейским союзом после непризнания местных выборов Андриан Канду заявил, что возникшие недоразумения будут преодолены, и Молдова продолжит свой европейский путь. „Мы выступаем за проевропейское правление. Ближе всего нам Партия действия и солидарности и политическая партия Платформа „Достоинство и правда”. Имеется потенциал для создания альянса с ПДС и ПППДП”, - сообщил глава законодательного собрания.

По мнению председателя парламента, отношения с ЕС могут быть улучшены, и имеются возможности для разблокирования макрофинансовой помощи Евросоюза. „Мы хотим, чтобы развитие ситуации позволило найти некое решение, то есть, чтобы ситуация развивалась таким образом, чтобы мы нашли решения для преодоления этого недоразумения. Вот почему в сентябре мы пригласим представителей ЕС и покажем им, что было сделано относительно Решения, которое было принято парламентом Республики Молдова, посмотрим, каковы будут результаты, пусть они оценят эти результаты, и, возможно, в сентябре решение изменится. В том числе, в сентябре может появиться другая резолюция Европейского парламента”, - заявил спикер.