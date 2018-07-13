«Больные» депутаты попытались включить «компьютер в голове»: Воронин, Гимпу и Канду устроили скандал

Гимпу и Воронин обменялись острыми репликами в парламенте, на что Канду пригрозил предъявить им «красную карточку».

В молдавском парламенте воцарилось веселое предотпускное настроение. Михай Гимпу накануне рассмешил депутатов, когда применил в обозначении власти термин «бригада». Сегодня, 13 июля, по просьбе председателя парламента лидер Партии либералов раскрыл «юридический» смысл этого определения и обозначил, кого он имел в виду.

- Конечно, я имел в виду бригаду демократов, и о них я говорил, - объяснил Михай Гимпу.

Андриан Канду уточнил, что не понял о чем шла речь «о бригаде строителей или военной бригаде».

После этого лидер партии коммунистов Владимир Воронин не смог сдержаться, чтобы не сделать предложение в адрес Гимпу.

- У меня есть предложение! Каждый раз, когда вы хотите передать микрофон Гимпу, проверьте, включен ли компьютер в его голове! - заметил Воронин.

Либерал не остался в долгу.

- Интересно, как граждане могли решить иметь такого президента, как Воронин, а теперь и депутата. Очень жаль, что у нас борьба за идею перешла в борьбу с человеком. Начинаю думать, что вернулся во времена СССР. Это означает, что вы никогда не понимали, что означает демократия. Если вы зациклены на том, что я болен, значит, вы сами больны, - ответил Гимпу.

Только после того, как депутат-либерал Ион Апостол попросил Андриана Канду продемонстрировать беспристрастность, спикер парламента сделал предупреждение Воронину, чем вызвал его бурный смех.

- Почему вы смеетесь? У меня есть красная карточка! - пошутил Канду.

Накануне спикер объявил дату последнего заседания парламенте весенне-летней сессии.