Министр финансов не верит, что украденный миллиард вскоре будет возвращен

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Более того, Октавиан Армашу даже не знает, сколько денег уже удалось вернуть. Об этом он открыто заявил на заседании парламента страны, отвечая на соответствующий вопрос депутата Партии социалистов Владимира Цуркана.
– Вы, как министр финансов должны вести учет финансов и, в том числе, должны следить и за госдолгом. Хочу спросить вас, какова на сегодняшний день сумма денег, возвращенных из украденного миллиарда, и как эти деньги управлялись Минфином, для того, чтобы снизить этот государственный долг, переложенный на плечи населения – учителей, медиков, детей, стариков? – спросил Цуркан, передает aif.md
Однако, как выяснилось, Октавиан Армашу не готов назвать ни единой цифры на этот счет, так как вопрос этот, по словам министра, “очень глубокий и комплексный”. Ответ чиновника сильно удивил социалиста. – Если вы не можете назвать эту цифру, это значит, что вы не держите эту ситуацию под контролем. Это большая трагедия для Молдовы, когда министр финансов неподготовлен, – добавил депутат ПСРМ.
Примечательно, что в процессе обсуждения и вовсе выяснилось, что Армашу не только не знает, сколько денег уже было возвращено, но и слабо верит в то, что это вообще возможно.
– Я тоже не возлагаю больших надежд, что эта стратегия по возврату денег, обнародованная Генпрокуратурой, принесет хорошие результаты в ближайшем будущем. Но мы не можем останавливать развитие страны до тех пор, пока будет идти расследование и пока все деньги будут возвращены в страну, – парировал министр.
Стоит отметить, что вчера фракция ПСРМ в парламенте страны инициировала слушания с участием ответственных лиц по поводу процесса возврата в Молдову украденного из трех банков страны миллиарда евро, однако парламентское большинство выступило против.
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