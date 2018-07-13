Министр финансов не верит, что украденный миллиард вскоре будет возвращен

Более того, Октавиан Армашу даже не знает, сколько денег уже удалось вернуть. Об этом он открыто заявил на заседании парламента страны, отвечая на соответствующий вопрос депутата Партии социалистов Владимира Цуркана.

– Вы, как министр финансов должны вести учет финансов и, в том числе, должны следить и за госдолгом. Хочу спросить вас, какова на сегодняшний день сумма денег, возвращенных из украденного миллиарда, и как эти деньги управлялись Минфином, для того, чтобы снизить этот государственный долг, переложенный на плечи населения – учителей, медиков, детей, стариков? – спросил Цуркан, передает aif.md

Однако, как выяснилось, Октавиан Армашу не готов назвать ни единой цифры на этот счет, так как вопрос этот, по словам министра, “очень глубокий и комплексный”. Ответ чиновника сильно удивил социалиста. – Если вы не можете назвать эту цифру, это значит, что вы не держите эту ситуацию под контролем. Это большая трагедия для Молдовы, когда министр финансов неподготовлен, – добавил депутат ПСРМ.

Примечательно, что в процессе обсуждения и вовсе выяснилось, что Армашу не только не знает, сколько денег уже было возвращено, но и слабо верит в то, что это вообще возможно.

– Я тоже не возлагаю больших надежд, что эта стратегия по возврату денег, обнародованная Генпрокуратурой, принесет хорошие результаты в ближайшем будущем. Но мы не можем останавливать развитие страны до тех пор, пока будет идти расследование и пока все деньги будут возвращены в страну, – парировал министр.

Стоит отметить, что вчера фракция ПСРМ в парламенте страны инициировала слушания с участием ответственных лиц по поводу процесса возврата в Молдову украденного из трех банков страны миллиарда евро, однако парламентское большинство выступило против.