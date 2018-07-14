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Экономика
«Арену Кишинэу» будет строить компания Summa
14.07.2018

Эта компания уже построила в столице несколько крупных объектов, среди которых молл на Ботанике и отель Radisson BluLeogrand Chisinau.

Подробности были представлены министром образования, культуры и исследований Моникой Бабук и министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем на брифинге, передает allmoldova.com.

Арена будет построена на земельном участке площадью 10 гектаров в коммуне Стэучень, пригороде Кишинэу. Работы начнутся в августе и займут около года.

«Из действий, которые необходимо выполнить, можно отметить подготовку участка для строительства, в том числе необходимо расчистить и выровнять. Этот процесс фактически начнется в понедельник. Также, нужно завершить разделение земельного участка на 10 га и 59 га и объявить победителя сегодняшнего конкурса по отбору частного партнера. Проект важен не только для города Кишинэу, но и для всей страны. Мы считаем, что это придаст импульс развитию туризму в Республике Молдова», - сказал Кирилл Габурич.

В свою очередь Моника Бабук отметила, что отобранная компания имеет опыт в области строительства, реализовав за последние пять лет не менее трех проектов по проектированию и строительству, стоимостью не менее 30 миллионов евро каждый. Кроме того, компания имеет доступ к линиям финансирования на сумму не менее 50 миллионов евро от авторитетных банковских учреждений.

В частности, компания имеет опыт строительства спортивных зданий, подобных Арена Кишинэу. В настоящее время турецкая компания реализует такие проекты в Сенегале и России.

«Это сильная международная компания, действующая в нашей стране, продемонстрировала своей качественной работой, что способна доводить до конца инициированные проекты. Согласно юридическим процедурам, последует переговорный период по поводу контракта между государственным партнером, представленным Министерством образования, культуры и исследований, и победителем конкурса, компанией SUMMA. Он продлится до 30 дней», - сказала министр Бабук.

Компания Summa работает в Республике Молдова почти 20 лет и в течение этого периода построила или отремонтировала несколько публичных и частных зданий. Среди успешных проектов турецких бизнесменов – ремонт международного аэропорта в Кишинэу, в период 1999-2000 гг., ремонт трассы Кишинэу-Сорока в рамках программы «Вызовы тысячелетия», финансируемой правительством США. Кроме того, компания построила Radisson Blu Leogrand Hotel Chisinau, отремонтировала здание Республиканской клинической больницы, построила центр Medpark, а также два торговых центра в столичном секторе Ботаника, включая один молл. В целом, турецкие бизнесмены реализовали 10 инфраструктурных проектов в нашей стране.

Вместимость Арены Кишинэу составит примерно 5 тысяч мест. Там будут проводится различные спортивные соревнования, конференции, выставки и концерты. На территории комплекса будут построены олимпийский бассейн, фитнес-залы, теннисные корты, отель, магазины и места общепита. О запуске проекта объявил в марте спикер парламента Андриан Канду. Проект был поддержан молдавскими федерациями спорта, а также импресарио, которые говорят, что смогут привести в Кишинэу различных звезд мирового класса.


 
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