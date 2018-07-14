Называем причины: Почему парламентские выборы в Молдове не состояться в 2018 году

Этих причин множество, но нашим гражданам нужно сохранять бдительность.

Пошла молва - нынешний парламент отработает свое и в осенней сессии. А парламентские выборы подождут до весны. И нашлась веская причина, почему не до Нового года: ЕС, мол дал задание разобраться с избирательным кодексом и другими законами. И это не шуточное задание. До осени невозможно все накопившиеся проблемы разрешить.

Таким образом до после Нового года страсти по отмененным выборам в Кишиневе улягутся.

Тем временем можно будет как-то подправить свой замаранный рейтинг. И так как окончательная дата выборов станет известна только в следующей сессии, можно смело предположить, что парламентские выборы совместят с выборами мэра Кишинева.

Расходов меньше, что очень важно для бедных. Да и некую технологию/заготовку можно будет применить дуплетом.

Теперь остается ждать, какие бюджеты предложат на 2019 год. Можно будет кучу арестантов заложить в бюджеты. Если на выборы правящие сегодня выиграют, бюджеты можно корректировать в меньшую сторону. А если проиграют - пусть другие расхлебывают.

Так что держите карман и уши шире. Можно будет слушать, но нельзя будет всем и всему верить.