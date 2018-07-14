При долгах в десятки миллионов лей коммунальщики распределяли «прибыль»

За последнее десятилетие в Кишиневе обострились проблемы жилищно-коммунального хозяйства. 11 июля в примэрии по инициативе фракции социалистов в МСК состоялся круглый стол на тему «Управление жилыми домами в Кишиневе. Проблемы и решения», в которых приняли участие советники, руководители подразделений примэрии, представители претур секторов, администраторы МПУЖФ (жэки), руководство АО «Termoelectrica» и гражданские активисты.

Как оправдывалось управление ЖКХ примэрии за банкротство жэков

«Следует признать отсутствие реальных положительных изменений в системе жилищно-коммунального хозяйства, - отметил в начале беседы модератор дискуссии, советник ПСРМ Александр Комаров. - Мы в очередной раз собрали всех ответственных руководителей для того, чтобы наметить меры и попытаться разорвать этот круг проблем».

Основная часть дискуссии была посвящена ситуации в термоэнергетическом комплексе, с которой, по мнению специалистов, связаны остальные злободневные проблемы жилищно-коммунальной сферы. Как сообщил заместитель главы главного управления ЖКХ примэрии Геннадий Дубица, из-за огромных долгов перед поставщиком тепла и горячей воды в процессе несостоятельности находятся практически все жэки.

По его словам, все началось в период 2016-2017 годов, когда «Termoelectrica» подала исковые заявления с просьбой о несостоятельности более 20 муниципальных предприятий по управлению жилым фондом. В качестве причины было указано невыполнение ими обязательств по оплате, согласно договорам на поставку тепловой энергии, которые они заключили с бывшим предприятием «Termocom», счет-фактурам и сделок по профилактике споров, заключенных осенью 2015 года по указанию бывшего генпримара.

Как пояснил Дубица, долги были образованы из долгов жильцов жилых домов, распределенные им через счета, выданные МП «Infocom», а также из объема тепловой энергии, используемого для подогрева воды в бытовых целях, нераспределенной конечным потребителям. В результате сумма показаний индивидуальных счетчиков была ниже, чем показания общего счетчика, что привело к накоплению в 2002-2016 годах огромных долгов. По мнению Дубицы, это произошло из-за пробелов в законодательных и нормативных актах, касающиеся учета потребления холодной и горячей воды.

«Молдавские ведомости» рассказывали о том, что расхождения между показаниями счетчиков и накопление долгов жэков перед поставщиком теплоносителей происходит из-за отсутствия методологии распределения объема холодной и горячей воды. В 2008 году МСК утвердил подобное положение, однако бывший «Termocom» в судебном порядке добился его отмены, и таким образом весь сыр-бор вокруг показаний счетчиков продолжился, углубляя долговую яму, в которую попали муниципальные предприятия, управляющие жилфондом.

«Termoelectrica», став преемником «Termocom», обратилась в суды с исками о признании несостоятельными жэков-должников, которые были удовлетворены с одновременным утверждением управляющих процессом несостоятельности. В период процедуры несостоятельности и банкротства муниципальные предприятия продолжали свою деятельность, однако, как отметил Дубица, были выявлены некоторые недостатки и нарушения, связанные с сотрудничеством между администраторами неплатежеспособныхМП с местными органами власти, профильным управлением и примэрией.

Поскольку назначенные судом администраторы жэков не находятся в подчинении примэрии, выяснить как расходуются поступающие от жильцов деньги невозможно. Как сообщил Геннадий Дубицэ, основная часть денег уходит на зарплату персонала, администраторы игнорируют жалобы горожан по поводу ремонта крыш и окон. Чиновник отметил также, что у руководства управления примэрии нет доступа на заседания кредиторов, как нет и конкретной информации о сумме долга и размерах его погашения. По имеющимся у них данных, добавил чиновник, долг этих предприятий - 612 миллионов лей.

К середине 2017 года управляющие процессом несостоятельности объявили о банкротстве предприятий, что, по словам Дубицы, подразумевает их неминуемую ликвидацию. Он сообщил, что представители «Termoelectrica» разослали письма в мэрию, сообщая о возможности реструктуризации и дальнейшей деятельности предприятий, управляющих жилфондом, при условии перевода этих долгов на МСК, который является учредителем жэков. Чиновник назвал эти условия неприемлемыми, поскольку по закону совет не несет ответственность за долги учрежденных им предприятий.

Для того, чтобы не допустить дальнейшей деградации жилищно-коммунального фонда, сказал Дубица, управление примэрии в сотрудничестве с фракциями МСК разработало проект решения, который будет представлен в совете. Чиновник рассказал о некоторых предложениях: создание ассоциаций совладельцев в кондоминиуме; временный переход, примерно на два года, обязанностей по управлению жилыми домами муниципальным предприятиям, оказывающим подобные услуги, с переводом туда и всего технического персонала; создание в секторах города десять центров, занимающихся обслуживанием жилого фонда и др..

Кроме того, предлагаются меры, которые привели бы к реорганизации функций по благоустройству и уборки всей территории в городе и созданию единой службы. «Сейчас одно муниципальное предприятие отвечает за уборку на проезжей части, другое – на тротуарах, третье – на внутридомовых территориях. Трудно разобраться, с кого спрашивать за грязь и мусор. Нужна единая структура, которая будет отвечать за чистоту во всем городе», - пояснил Дубица.

Вячеслав Ени: при многомиллионных долгах коммунальщики делили «прибыль»

Энергетики тоже высказались. Руководитель АО «Termoelectrica» Вячеслав Ени подтвердил, что проблема долгов жэков за теплоносители «с бородой»: «Процесс неплатежеспособности тянется с 2006 года. На сегодняшний день 21 из 24 жэков находятся в состоянии несостоятельности».

Такой результат, по его мнению, вызван плохим администрированием. По словам Ени, проверки показали нарушения: не велся учет накапливаемых долгов. При наличии огромных долгов руководители МП утаивали эту проблему. «Долги даже не фигурировали в бухгалтерском учете, - пояснил он. - Имея долг в десять миллионов лей, ЖЭКи отчитывались о прибыли, которую делили в конце года - это полный абсурд».

На вопрос о размере долга жэков, руководитель АО «Termoelectrica» сообщил о подтвержденных 640 миллионах лей, из которых вернули около 120 миллионов. «Была проведена определенная работа для решения проблемы, но этого недостаточно, - отметил Ени. - Мы не хотим управлять жэками, у нас есть другая работа. Мы лишь кредиторы, которые хотят решения проблемы, чтобы была проведена реорганизация, либо любое принято другое решение. Кроме этого, необходимо заключать индивидуальные контракты с потребителями». Одним из решений проблемы, по его мнению, может быть создание ассоциаций совладельцев в кондоминиуме.

Коммерческий директор предприятия Виктор Пую отметил в своем выступлении, что «Termoelectrica» неоднократно информировала в своих письмах управление жилищно-коммунального хозяйства и примэрию о проблеме накопления долгов за теплоносители, но ни одного ответа так и не было получено.

Представитель поставщика тепла упомянул и проблему кумэтризма, которая давно пустила корни и в сфере жилищно-коммунальных услуг. Пую рассказал, что «Termoelectrica» не раз обращалась к руководству примэрии и в ее структуры, пытаясь привлечь внимание к неправильному управлению и распределению оплаты за тепло по квартирам.

«Мы указывали конкретные факты, когда кому-то в квитанции указывают небольшой объем, а остальной распределяют жильцам. Мы провели проверки и обнаружили сотни нарушений, отчеты о них представили в мэрию и управление ЖКХ. Никаких мер предпринято не было, - сказал Пую. - Мы говорили о проблеме, призывали предпринять меры и обсудить ее решение, а нас игнорировали. Сегодня управление ЖКХ пытается выглядеть в хорошем свете и предлагает решение - провести реорганизацию. Мы предлагаем всем заинтересованным сторонам встретиться и обсудить все вопросы».

Советники и энергетики предложили дружить в комиссии

Глава фракции социалистов в МСК Ион Чебан задал ряд конкретных вопросов энергетикам и запросил цифры: «Сколько из существующих жэков несостоятельны, являются проблемными или банкротами? Кто администраторы, что будет происходить дальше? Каковы долги? Кто будет их выплачивать или же на чьи плечи их переложат? И, наконец, какие возможные решения проблемы видите лично вы?».

Чебан поддержал инициативу создания на уровне МСК рабочей группы для разработки плана действий по этой проблеме.

Его коллега Александр Комаров потребовал от руководства управления ЖКХ каждые две недели вплоть до декабря представлять отчет по ситуации в жэках, следить за тем, чтобы задолженности не накапливались. «Все документы по этой проблеме представлять в МСК и АО «Termoelectrica» до начала отопительного сезона. Тоже самое делать во взаимоотношениях с ассоциациями и кооперативами. Работу надо начинать немедленно», - подытожил советник.

Будет шухер?

Ситуацию прокомментировала в социальных сетях журналист Ирина Астахова.

«Вопрос к кишиневцам: вы обратили внимание на то, что ЖЭКи перестали выполнять свои обязанности, а ваши деньги уходят в трубу? - пишет Астахова. -Ситуация сложилась катастрофическая - мы все оказались заложниками даже не знаю кого, но, как говорил герой известного фильма: «Шо-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера».

В двух словах ситуация такая: в Кишиневе 23 жэка, которые взимают деньги за коммунальные все услуги - по воде, теплу и т.д.. В результате применения несовершенной методологии расчетов и возникшей путаницы (нельзя исключать, что и намеренных махинаций) жэки накопили многолетние долги перед «Термоэлектрикой» в размере около 640 миллионов лей.

«Термоэлектрика» в прошлом году подала в суд на жэки. В результате был открыт процесс несостоятельности 21 из них, были назначены новые администраторы с правом распоряжаться финансовыми ресурсами.

И собранные у населения деньги стали уходить не по прямому назначению - на решение коммунальных проблем, а перераспределяться, и никто не знает куда (хотя и на оплату администраторов тоже). Система ЖКХ в Кишиневе перестала работать.

Мы все уже год заложники этой ситуации. «Термоэлектрика» пытается вернуть долги (а частные долги потребителей уже могли растаять из-за срока давности), мы - все жители Кишинева - платим - непонятно за что. И судя по всему - будем платить дальше - за что? За чьи долги?

Вам не кажется, что разворачивается новая афера?».

Стелла БУНЧУК