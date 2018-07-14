«Время собирать камни»: Молдавским либералам пора паковать вещички вместе со своими «памятниками» - к власти они больше не вернутся

Никому Гимпу и компания больше не нужны.

Совсем скоро, 27 июля, закончится весенне-летняя сессия молдавского парламента. Об этом объявил спикер Андриан Канду. И хотя до этого события еще около двух недель, депутаты уже принялись подводить итоги. Сделали это и либералы.

- Я думаю, что большая часть правительства сумела нас изолировать, - заявил лидер Либеральной партии. -. После того как либералов изгнали из правительства, - я говорю об арестах, которые вынудили нас покинуть правительство, - Республика Молдова прекратила развитие и начала деградировать,- посетовал Михай Гимпу.

Ну слезы наворачиваются — так за страну обидно. Ведь как у нас сейчас? Никто черепах не спасает, об объединении с Румынией говорят все меньше, новых камней в центре города не появляется (наступило время их собирать, а вернее, забирать, камни!)... Это ли не деградация?

А в Кишиневе? Вы только взгляните на Кишинев! Да после ареста Киртоакэ он же (город, а вы что подумали?) стал только деградировать! А при нем что было? Развитие, олицетворением которого стал знаменитый «водопад» на Негруцци и понатыканные по всему городу кофе-будки.

Забывают про либералов. Вообще, в словах Михая Гимпу — думаю, вы тоже это заметили — сквозит вселенская обида. Слова о деградации без либералов — они смешные, но не это главное. А главное — это то, что ЛП очевидно стремится во власть. Но не знает, как к ней вернуться: в правительство и парламентское большинство уже ходу, очевидно, нет. Поэтому и бегает Дорин Киртоакэ за Майей Санду и Андреем Нэстасе, надеясь, что его партия станет членом избирательного блока. Да вот не станет — об этом уже было сказано прямым текстом. Идти на выборы самостоятельно — тоже так себе идея: Валерий Мунтяну, который много лет работал депутатом и даже был министром, набрал меньше 4% голосов на выборах мэра Кишинева.

То, как ноют сейчас либералы, - это уже не агония. Скажу так: если и можно подпевать похоронному маршу, то у либералов это прекрасно получится.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ