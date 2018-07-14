90 процентам выпускников интернатов некуда идти, у каждого второго нет профессии и медполиса

В Молдове 25 интернатов. В них проживают 1500 детей-сирот и почти 2000 детей, лишенных родительской опеки. Ежегодно интернаты оканчивают около 300 выпускников. Дети, которые в 18 лет покидают социальные службы размещения, с трудом приспосабливаются к повседневной жизни и к обществу. Большинство из них сталкиваются с отсутствием жилплощади, они имеют скромные доходы, не имеют жизненных навыков и работы, оказываются в полиции, а многие девушки становятся матерями в раннем возрасте. Такие данные содержатся в исследовании "Оценка положения выпускников учреждений интернатного типа и молодёжи, покинувшей социальные службы размещения", передаёт IPN.

Опрошено 202 молодых человека в возрасте от 18 до 25 лет. Большинство к тому моменту, когда нужно было покидать службу размещения, не обладало навыками управления деньгами. 35,7 процента окончили только гимназию. Почти у половины нет профессии. 82 респондента, сообщивших, что они трудоустроены, занимались физической работой, их труд скромно оплачивался. Менее половины респондентов имеют среднемесячный доход не более 2000 лей. 18,6 процента сообщили, что у них нет никаких доходов.

Из 95 опрошенных молодых женщин каждая вторая призналась, что забеременела до 18 лет. Шестеро прибегли к прерыванию беременности. Кроме того, свыше 15 процентов сообщили, что они вступали в конфликт с законом, а семерым пришлось пройти через тюрьму. 10 процентов молодых людей страдают хроническим заболеванием, а 50 процентов не имели полиса медицинского страхования.

Выступившая на презентации исследования государственный секретарь при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, Виорика Думбрэвяну, заявила, что Молдова нуждается в политике, направленной на поддержку молодых людей, покидающих социальные службы размещения. „Отказ от ребёнка порождает множество негативных последствий. Помимо системы защиты детей, мы должны укреплять систему поддержки этих молодых людей”, - отметила Думбрэвяну.

Народный адвокат по защите прав детей Майя Бэнэреску (на фото) заявила, что проблема детей, прошедших через систему служб размещения, весьма велика. Им нужны альтернативные услуги, чтобы интегрироваться в общество и стать гражданами, они не умеют распоряжаться деньгами, им негде жить. „Мы должны защищать права детей и после того, как они лишаются статуса ребёнка. То, что они покидают систему размещения, не означает, что они готовы стать гражданами”, - пояснила Бэнэреску.

Представитель Фонда Lumos в Молдове Ирина Маланчук рассказала, что более одной тысячи детей всё ещё находятся в интернатных учреждениях Республики Молдова. Большинство из них имеют различные ограничения возможностей, сенсорные нарушения или являются маленькими детьми, соответствующие услуги для которых ещё не разработаны.