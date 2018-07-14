Минздрав предупреждает об опасности грибов: за 5 дней 17 отравлений

С 9 по 13 июля грибами отравились 11 взрослых и шестеро детей, один ребенок скончался, сообщает министерство здравоохранения.

С начала 2018 года зафиксирован 41 случай отравления грибами в Оргееве, Флорештах, Дондюшанах пострадало семь детей, пишет tv8.md.

Отравление грибами требует неотложной медицинской помощи и оперативной диагностики для спасения пострадавшего.

Примерно через два часа после употребления грибов в пищу могут появиться тошнота, рвота, диарея, повышенная потливость. После 6 часов - пациент может жаловаться на головную боль, головокружение, рвоту и ухудшение состояния. После 72 часов могут возникнуть серьезные осложнения, в том числе тяжелая печеночная и почечная недостаточность, которые могут привести к смерти пострадавшего.

Дети находятся в высокой группе риска из-за их возраста, рациона питания, личной гигиены.

Специалисты рекомендуют:

- не употреблять в пищу грибы, вызывающие подозрение, особенно в сыром виде;

- не покупать грибы в несанкционированных местах;

- не собирайте грибы, даже однозначно съедобные, в городских парках, на территориях, прилегающих к дорогам, поскольку в них накапливаются токсичные вещества;

- не привлекать к сбору грибов детей;

- ограничить употребление грибов в пищу детьми;

- перебрать грибы перед приготовлением и долго не хранить;

- не консервировать грибы в домашних условиях путем герметизации. Грибы сложно промыть от земли, там может содержаться в спорулированном виде возбудитель ботулизма, смертельно опасный для человека. Даже пятичасовое кипячение не уничтожает эти споры.