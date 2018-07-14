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Додон и Путин встретятся в Москве в субботу
14.07.2018

Глава государства совершит в предстоящие дни визит в столицу Российской Федерации, где проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как передает АиФ, она состоится завтра, 14 июля. 

Напомним, что ранее Игорь Додон заявлял, что отправится в Москву на закрытие чемпионата мира по футболу по приглашению российского лидера. Рассказывал Додон и о том, что он намерен обсудить на встрече с Путиным. В частности, речь пойдет о текущих вопросах двусторонних отношений и повестке деятельности на ближайшие 6-7 месяцев.

«Конечно, нас интересуют те же вопросы: экспорт и мигранты. Нас интересует сотрудничество в рамках ЕАЭС. Хочу на этой встрече еще раз обозначить Владимиру Владимировичу свою позицию в отношении миротворцев и, в целом, Приднестровья, сказать ему, что позиция молдавского правительства не соответствует мнению большинства граждан страны», – отмечал ранее Игорь Додон.


 
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