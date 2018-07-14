«Для обиды Дмитрия Козака на Молдову места нет и не может быть!»

Депутат Верховного совета Приднестровья и политолог Андрей Сафонов считает, что роль Приднестровья для России вырастает

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении специального представителя Президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. Эти обязанности возложены на заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака. Что это значит для Молдовы и Приднестровья? Мы обратились за разъяснениями к депутату Верховного совета Приднестровья и политологу Андрею Сафонову.

- Андрей Михайлович, в соцсетях сейчас много обсуждений этого назначения, мнений много, от оптимистичных, что Козак хорошо знаком с нашими проблемами, столько лет работал, поэтому попробует их решить и все будет хорошо, до пессимизма в том плане, что он ярый представитель так называемой аннексии Крыма. В приднестровских группах уже даже пишут, что «Приднестровье наше». Чего ожидать от этого назначения?

- Если анализировать назначение Дмитрия Николаевича пятнадцать лет спустя после его первого пришествия в Молдову, следует не забывать то, что в указе президента России говорится о том, что в его функции должно входить развитие торгово-экономических связей с Молдовой. К этому мы прибавляем сообщения, которые шли несколько месяцев назад и публиковались в открытых СМИ о том, что возможен один назначенец от Москвы по Молдове, а второй — по Приднестровью. Следовательно, как можно предположить, на каждый из регионов, по правую и по левую сторону Днестра, у руководства Российской Федерации может быть свое видение. С учетом того, что сейчас у Молдовы есть европейская интеграция в качестве ориентира, а Приднестровье исповедует евразийскую модель, можно предположить, что Москва будет работать с каждым регионом напрямую. При этом РФ будет заинтересована, конечно же, в том, чтобы и с Кишиневом и с Тирасполем отношения развивались по восходящей. Детали будут ясны уже через некоторое время, когда сам Дмитрий Николаевич обозначит хотя бы в общих чертах свои задачи, которые он получил от руководства РФ.

- Если будет назначен представитель президента РФ по Приднестровью, говорит ли это о том, что степень важности региона для Кремля повышается?

- Я исхожу из открытых источников. С точки зрения сегодняшней ситуации, для Российской Федерации роль Приднестровья, конечно же, вырастает, причем, вырастает на основании абсолютно объективных факторов. Первый — это то, что Приднестровье — это именно тот регион, где дислоцируются российские войска на постоянной основе. И на сегодняшний день в Европе, если не считать российской базы в Армении, это единственный такой регион. Второй момент. Это то, что Приднестровье однозначно декларирует не просто нейтралитет, а военно-политический союз с Россией, приоритеты для российского бизнеса в сфере экономики и финансов. И, наконец, третий фактор — это то, что сама по себе ментальность Приднестровья — в основе своей пророссийская.

- Насколько в Дмитрие Козаке сидит обида тех лет и насколько она может сказаться на нынешних отношениях? Смешно, если вдруг он где-то пересечется с Владимиром Ворониным, например...Интересно посмотреть на реакцию обоих!

- Следует иметь в виду, что с того времени руководство Республики Молдова сменилось, в данной ситуации говорить о факторе Владимира Николаевича, как игрока, имеющего влияние на те или иные процессы, не приходится. Полагаю, что для обиды в деятельности представителя РФ по Молдове места нет и не может быть. Потому что сама стратегия, которую вырабатывает команда Владимира Путина, предполагает сугубый и предельный прагматизм. Думаю, что если даже у того или иного чиновника были какие-то личные эмоциональные моменты, то все равно он бы подчинил бы это общим задачам.

- Крайний вопрос: чем Дмитрий Козак радикально отличается от Дмитрия Рогозина?

- Мне сложно сказать, если говорить о деталях их работы, но мне кажется, что Козак — это тот человек, который является мыслящим системно, человек, который больше делает, нежели говорит и, наконец, будучи юристом, он привык уделять неослабное внимание, во-первых, деталям, а во-вторых, организационным вопросам при подготовке той или иной акции. Думаю, что эти качества в работе помогают.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Валерий Демидецкий, глава ТАСС в Молдове:

"Назначение Дмитрия Козака – вполне предсказуемо. После знаменитой истории с меморандумом, вряд ли найдешь кого-то в Кремле, кто лучше разбирается в особенностях молдавской политики

ЛЕОНИД РЯБКОВ