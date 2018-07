Интервью Знаменитый молдавский дизайнер решила выйти замуж на берегу океана за сильного мужчину Помолвка дизайнера Ольги Бланк и ее любимого мужчины Родиона состоялась в Калифорнии. Талантливый молдавский дизайнер Ольга Бланк хорошо известна далеко за пределами нашей страны - в ее платьях появляются звезды на красных ковровых дорожках в Голливуде, на американском телевидении, на неделях моды в Лас-Вегасе, России, Румынии. А недавно на церемонии вручения наград "Муз-ТВ" обладательница титула "Мисс Россия-2018" Юлия Полячихина привлекла внимание зрителей своим ошеломляющим красным платьем, которое было создано нашей соотечественницей. Корреспондент «Блокнот Молдовы» побывала в студии Ольги Бланк. Дизайнер поделилась своими планами и раскрыла секреты личной жизни. Я решила оголить плечи и зону декольте Мисс Россия-2018 Юлии Полячихиной

- Ольга, расскажите историю создания ошеломляющего платья из вашей коллекции, которое надела Мисс Россия-2018 на вручение премий «Муз-ТВ». - Наша команда уже несколько лет сотрудничает с бюро «Мисс Россия». Мы помогаем и готовим гардероб для Мисс и Вице-мисс Россия на конкурсах "Мисс мира и "Мисс Вселенная". Ко мне обратились из бюро с просьбой помочь с нарядом для "Мисс Россия-2018" Юлии Полячихиной для премии "Муз-ТВ". Само платье на корсетной основе было вышито вручную кружевом, его изготавливали в Кишиневе чуть больше недели. Личный стилист Юлии принимал участие в выборе цвета и фасона наряда: красный цвет не только подчеркивал белоснежную кожу новоиспеченной Мисс Россия, но и сочетался с ковровой дорожкой самого мероприятия - "Муз-ТВ". Хотелось сделать акцент и на утонченной фигуре Юлии, поэтому было решено оголить плечи и зону декольте. Восторженные комментарии зрителей дали понять, что мы со своей задачей справились. - Кто из известных людей Молдовы и зарубежья носит ваши платья? - Безусловно, нашей команде приятно, когда мы видим наши наряды на Ирине Шейк, Анастасии Заворотнюк, Алене Шишковой, Натальи Барбу, Анастасии Лазарюк, Анастасии Костенко. Но мы любим и ценим абсолютно каждую клиентку, независимо от того, известная ли она личность, политик, бизнес-леди, кишиневская модница или выпускница. Каждая из них вносит свой неоценимый вклад в развитие нашего бренда. - В последнее время вас часто можно увидеть с семьей российского футболиста Дмитрия Тарасова. Что вас связывает?

- Вот уже много лет я дружу с его женой, Анастасией Костенко, которая в 2014 году представляла Россию на конкурсе "Мисс мира". Этой зимой, наконец-то, мы погуляли на их свадьбе, из Молдовы мы были единственными приглашенными. Кстати, в этот вторник, 10 июля, Анастасия стала мамой. Она родила дочь Ангелину. Я поздравляю счастливых родителей! - Кто из коллег-дизайнеров вам наиболее близок? - В связи с хронической и катастрофической нехваткой времени я почти ничего не знаю о местных коллегах-дизайнерах. Но с уверенностью могу сказать, что во время Парижской недели моды я всегда с нетерпением жду показов Valentino, Alberta Ferretti, Ralf and Russo, Elie Saab и Atelier Versace. - Расскажите о приятных моментах вашей работы. - Не буду скрывать, было лестно увидеть на голливудской красной дорожке американскую актрису Иветт Йетс в платье O’Blanc. Благодарна судьбе, что в Москве на 34-й недели моды мне посчастливилось познакомиться с российским мэтром Валентином Юдашкиным. Приятно осознавать и то, что платья из твоей коллекции продаются в Нью-Йорке через дверь от «Louis Vuitton». Но настоящие достижения еще впереди. Знаменитости в платьях молдавского дизайнера: Алена Шишкова, Ирина Шейк, Ольга Бланк, Надежда Савкова Привлекательность девушки не зависит от длины ее ног

- Что вы чувствуете, когда идет показ вашей коллекции? - То же самое, что первоклассник на первой контрольной по математике - переживания и бессонные ночи. Все процессы в показе сложны - от самой первой идеи коллекции до момента ее презентации. Это долгий путь, который занимает не менее полугода, в нем каждое звено незаменимо. Я довольно самокритичный человек, очень редко бываю довольна собой, и даже аплодисменты на подиуме мне не помогают. Обычно все переживания заканчиваются тогда, когда после показа проделывается работа над ошибками и мы с новыми силами и опытом приступаем к созданию очередной коллекции. - А на ваших показах бывают необычные случаи? - Да. Например, как-то на неделе моды в Польше одна из наших моделей потеряла левую туфлю. Нам повезло, что для нее было изготовлено длинное шифоновое платье с разрезом со стороны правой ноги, туфля правая как раз была в наличии. Модель вышла на подиум как золушка, в одной туфельке, которая виднелась при шаге из разреза. Левую босую ногу вроде так никто и не заметил. - Ольга, вы были официальном дизайнером, членом жюри и одевали большое количество участниц международных конкурсов красоты в Бразилии, России, Украине, Майами… На ваш взгляд, в чем же всё-таки секрет женской красоты? - Действительно, в связи с моей работой вокруг меня всегда много красивых и очень красивых девушек. При этом, я все больше убеждаюсь в том, что внешность - не главное. Противоположный пол привлекают не конкретные внешние данные, а вибрации, которые исходят от девушки - это и интеллект, и умение себя преподать, и харизма, совершенно не связанные с длиной ног. - На что в первую очередь во внешнем виде собеседника обращаете внимание? Что может крайне раздражать? - Ничего не раздражает, я дизайнер, а не сноб. Огорчу тех, кто думает, что я постоянно ношу нарядную одежду. Из любимого летом - это кеды, шорты, майка; весной - кеды, джинсы, майка; зимой - угги, джинсы, майка. И только вечером, либо на мероприятия – платья и каблуки. Я много работаю, постоянно нахожусь в движении, поэтому в одежде в первую очередь мне должно быть максимально удобно. - Расскажите нашим читательницам, что в моде в этом сезоне? На что обратить внимание в первую очередь этим летом? - На мой взгляд, самое главное, что должна сделать каждая представительница прекрасного пола - это разодеться, встать перед зеркалом и объективно оценить свое изображение. Необходимо научиться изучать себя, своим формы и цвета, которые подходят вам или, наоборот, запрещены «модным» законом. Несомненно, тенденции меняются каждый сезон, но это скорее некий ориентир, а не сама цель. Если все модные журналы рекомендуют носить этим летом красный, а он вам категорически не подходит, или завышенную талию, которой у вас нет, то следовать этим советам не нужно. К любому показу Ольга относится с большой ответственностью Бальные платья сформировали любовь к красивой одежде

- С чего начался ваш интерес к дизайну одежды, к моде? Как вы поняли, что это ваше призвание? - Я в детстве занималась спортивными бальными танцами в клубе «Кодрянка». В юношестве стала чемпионкой Молдовы, чемпионкой мира и Европы в программе «Formation» (групповое синхронное выступление). С малых лет меня всегда окружали красивые бальные платья, именно они и сформировали взгляды и любовь к красивой одежде. Уже с 12 лет я сама подбирала ткани, придумывала свои танцевальные наряды, ходила на примерки, а после того как платья были готовы, вместе с мамой обшивала их камнями и бисером. Со швейной машинкой я не дружу до сих пор, для этого есть более опытные мастера. Один человек не может делать всё на свете, для меня важнее творческая составляющая. - Откуда вы черпаете вдохновение для создания новых коллекций? - Я всегда с улыбкой слушаю истории о том, как какой-нибудь дизайнер просыпается посреди ночи и в порыве вдохновения бежит рисовать 146 новых моделей. Уверена, что муза приходит к тем, кто ее ищет 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Как, например, в определенный момент заветная формула появляется в сознании математика, так и новая модель рано или поздно возникает в голове дизайнера. А как иначе, если посвящаешь этому все мысли, концентрацию, энергию. - В Интернете есть ролики, где вы вместе с профессиональными танцорами исполняете сложные танцевальные номера. Это увлечение или профессиональная страсть?

- Это развлечения из серии «тряхнуть стариной». Пару лет назад, например, приняла приглашение стать участником телевизионного шоу "Сила танца". Это была плеяда знаменитых, творческих, талантливых людей, которые имеют танцевальное прошлое. В нашем составе были и Наталья Гордиенко, и MC Mike, и Оля Степаненко, и Борис Коваль, и Сергей Абалин, и Оля Тира. Мне удалось завоевать первое место, это было интересное время. - У вас довольно насыщенная жизнь, вы участвуете в различных проектах и не боитесь экспериментов. Перед чем-то страх существует? - Те, кто говорят, что ничего не боятся, скорее всего, лукавят. У всех есть свои фобии, у меня в том числе, но я над ними постоянно работаю. Единственное, с чем пока не могу справиться - это паническая боязнь змей. Моя мама всю свою жизнь боялась змей, и я переняла эту фобию у неё в самом раннем возрасте, как говорится - всё лучшее детям. - Каждый день для вас – это новые открытия. Какое из них удивило в последнее время? - Я сделала для себя одно важное открытие - если интеллигентно и с уважением обратиться к человеку, неважно, какого уровня и статуса, он обязательно откликнется. Например, пару лет назад мне удалось поужинать в Лос-Анджелесе с одним из любимых авторов литературы о психологии Робертом Грином, всего лишь написав ему в социальных сетях. А еще мне как-то улыбнулась удача в аэропорту Хьюстона, где я познакомилась с кумиром моего детства, многократной чемпионкой мира по бальным танцам, участницей американского шоу Dancing With The Stars Кариной Смирнофф. Уверена, что сейчас не побоялась и не постеснялась бы обратиться и к президенту любой страны. На свадьбе Тарасовых с молодоженами и Николаем Басковым "Тряхнуть стариной" В отпуске любимый мужчина предложил мне руку и сердце - На своей странице в социальной сети вы написали, что урвали себе самого крутого парня на планете. Расскажите о своем избраннике, как вы познакомились? - Первое правило успеха для любого человека - это выбор правильного спутника. Мне очень повезло, потому что рядом сильный, уверенный в себе мужчина, который стал для меня опорой, поддержкой и стимулом. С Родионом мы познакомились 11 лет назад в ночном клубе. Будучи в отпуске, в романтической атмосфере любимый человек сделал мне предложение руки и сердца. Случилось это в Калифорнии, недалеко от Сан-Франциско, на берегу океана. - Какой вы представляете вашу свадьбу и наряд невесты? - Мы уже помолвлены, но с датой свадьбы пока не определились. Постоянная загруженность на работе не позволяет найти время на то, чтобы заняться организационными вопросами. Это должно быть торжество в удовольствие, а не для формальностей. Для меня важно выбрать подходящее время года и место проведения мероприятия. Но свадьба Ольги Бланк однозначно состоится только на берегу океана. Я буду переодеваться каждый час, удивляя гостей своими нарядами. - На многих светских мероприятиях и показах Родион рядом с вами. Его работа тоже связана с индустрией моды? - Нет, Раду работает в сфере недвижимости. Он достаточно прагматичный человек, обладающий более рациональным и аналитическим складом ума, чем я. Его советы помогают мне порой принять важные решения в моей работе. Это единственный человек, которому удается заставить меня смотреть на некоторые вещи более приземленно, учитывая мою творческую и мечтательную натуру. - Ваш избранник не ревнует к тому, что вы часто находитесь в центре внимания, в том числе и мужчин? - Как раз в моей работе меня в основном окружают красивые молодые девушки, а мужчин, особенно натуралов, в разы меньше. Да и вообще, ревность - это для новичков, хотя Раду - тот еще собственник. - Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Вы балуете своего любимого человека кулинарными изысками? - Признаюсь, что с кухней я не дружу в связи с отсутствием времени. Уверена: всё изменится, когда появятся дети. А пока мой главный кулинарный секрет - это номера телефонов пары хороших ресторанов, где можно по дороге с работы забрать еду на дом. - Ваша идеальная фигура - следствие правильного питания? - В будние дни меня совсем не заботит тема еды, так как мысли заняты совсем другими заботами. Обычно я питаюсь правильно - рыба, салаты, первые блюда. Пью очень много воды и употребляю пищевые добавки. Но зато в выходные ни в чем себе не отказываю - могу пиццу и десерт съесть без малейших угрызений совести. - Вы недавно отпраздновали свой день рождения. Многие в этот день подводят итоги, делают выводы и ставят перед собой следующие цели. Каковы они у вас? - Лет 15 назад мне казалось, что в этом «преклонном» возрасте я буду находиться где-то между борщом и кремом против морщин, смотреть сериалы «для старушек», и всё это обязательно в лосинах размера XL (лосины я кстати люблю, и они мне идут). Да и вообще приличные девочки в этом возрасте должны испаряться и уступать место следующим. Но теперь я уж точно знаю, что цифры в паспорте - это совсем ни о чем. Люди переживают о возрасте либо в том случае, когда недовольны собой, либо когда чего-то не успели достичь, либо когда молодость - это их единственный ресурс. Я же довольна собой и чувствую себя в миллион раз моложе, привлекательнее, увереннее, чем в 20 лет. А главное, что сейчас есть возможность узнать, увидеть, создать и насладиться всем тем, чего не могла позволить себе раньше. Ольга Бланк со своим избранником Родионом O’BLANC ROMANIAN FASHION PHILOSOPHY Fall Winter 2017 2018 - Fashion Channel

