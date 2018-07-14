Андриан Канду: Дата следующих парламентских выборов может быть определена через две недели

Дата следующих парламентских выборов может быть установлена высшим законодательным органом в ближайшие две недели. Председатель высшего законодательного органа Андриан Канду надеется, что это произойдет на нынешней сессии Парламента, чтобы дать Центральной избирательной комиссии время на подготовку. Заявление было сделано в ходе телепередачи „В пятницу с Анатолием Голя” телевизионного канала РТР в Молдове, передает IPN.

Андриан Канду говорит, что парламентские выборы могут проводиться в течение трех месяцев после истечения срока полномочий нынешнего Парламента - 30 ноября, то есть с 1 декабря 2018 до 1 марта 2019 года. „До 30 ноября не можем организовать выборы, но можем организовать их в течение трех месяцев со дня истечения мандата”, - сказал политик.

Председатель Парламента выразил надежду, что после очередных выборов все проевропейские силы сядут за стол переговоров и найдут формулу для формирования проевропейского высшего законодательного органа. В то же время Андриан Канду считает маловероятной коалицию с Партией социалистов в следующем Парламенте, имея в виду разницу в видениях и заявлениях.

Председатель Парламента отметил также, что в конце июля начнется работа по внедрению системы электронного Парламента. Это подразумевает в том числе введение электронного голосования в законодательном органе. „Конкурс проводился ПРООН, была выбрана европейская компания. В настоящее время эта компания разрабатывает план внедрения системы электронного Парламента, в состав которой входит множество компонентов. Они начинают работу в конце июля”, - сказал Андриан Канду. По его словам, электронное голосование будет использовано, в том числе депутатами нынешнего парламентского созыва.