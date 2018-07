Главная Прошла встреча в Москве Президента Путина с Президентом Додоном + Ro Из личного сообщения президента Додона в Facebook: Вчера состоялась встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Обсудили весь спектр двусторонних отношений и региональную ситуацию, в том числе и в сфере безопасности. Отметили позитивные сдвиги в развитии торгово-экономического сотрудничества, увеличении товарооборота между Молдовой и Россией. Выразил особую признательность за усилия российского Президента и поддержку решения вопросов, касающихся значительного повышения экспорта сельхозпродукции из Молдовы на российский рынок в 2017 году. Также от имени многих десятков тысяч граждан Молдовы особо поблагодарил за решение ряда вопросов, касающихся снятия ограничений, которые были наложены на граждан Молдовы со стороны миграционных служб. Договорились продолжить усилия для поддержки той позитивной динамики, которая сложилась в торговых отношениях, и для решения проблем наших мигрантов, находящихся в Российской Федерации. Отдельное внимание уделили вопросам приднестровского урегулирования. Отметили позитивные сдвиги в решении целого блока вопросов, касающихся жителей обоих берегов Днестра. Эти шаги последовательно и результативно укрепляют меры доверия между Тирасполем и Кишинёвом. Контакты с лидерами приднестровского региона будут продолжены. Дал свою оценку декларациям антироссийского характера, которые в последние недели были приняты на различных международных площадках и касались роли миротворческого процесса в Республике Молдова. В качестве главы государства отметил абсолютно политизированный их характер, противоречащий той реальной ситуации, которая сложилась в Республике Молдова. Сделанные с высоких трибун однобокие заявления не соответствуют положению дел, касающегося миротворческой операции в Молдове, и являются частью внутриполитической борьбы и позиционирования в контексте предстоящих парламентских выборов в Молдове. Ещё раз подчеркнули высокую значимость всех участников миротворческой операции и её многолетнюю эффективность. Результаты миротворческой операции позитивно воздействуют на восстановление диалога в действующем формате «5+2» по поиску модели всеобъемлющего политического урегулирования и скорейшего разрешения приднестровского конфликта. В ходе состоявшегося диалога положительно оценили возможности и перспективы качественного улучшения двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной областях. В связи с этим договорились предпринять дополнительные усилия в развитие нашей дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Президент России принял и готов рассмотреть просьбу Президента Республики Молдова о безвозмездной передаче техники российского производства для нужд молдавских городов и крупных населенных пунктов. Рассчитываю на то, что в ближайшие месяцы эта помощь от Российской Федерации начнёт поступать в молдавские населенные пункты. Поблагодарил Владимира Владимировича Путина за поддержку наших усилий по получению Молдовой статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе, что не противоречит другим внешним обязательствам, которые взяла на себя наша страна. Для Молдовы сотрудничество с ЕАЭС как новым интеграционным проектом является стратегически важным, исходя из потенциала рынков этих стран и наших экспортных возможностей. Выразил искреннюю признательность Президенту России за приглашение совершить официальный визит в Российскую Федерацию осенью этого года в согласованные сроки. Уверен, что этот визит станет существенным вкладом в развитие долгосрочных стратегических партнёрских отношений Республики Молдова и Российской Федерации. В завершение встречи ещё раз заверил Президента России, что никаким политическим силам не удастся дискредитировать отношения дружбы и братства между нашими народами, ни в настоящее время, ни в будущем.

Уверен, что абсолютное большинство граждан Молдовы поддержат и в дальнейшем позицию Президента Республики Молдова по продвижению курса на стратегическое партнёрство и сохранение исторически сложившихся дружеских отношений с Российской Федерацией, а также сбалансированной внешней политики, открытости к сотрудничеству с Западом и Востоком, исходя из национальных интересов Республики Молдова. *********** Astăzi a avut loc întrevederea cu Vladimir PUTIN, Președintele Federației Ruse. Am discutat întreg spectrul relațiilor bilaterale și situația regională, inclusiv în domeniul securității. Am menționat progresul realizat în dezvoltarea cooperării comercial-economice, sporirea schimbului de mărfuri dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Am exprimat recunoștință pentru eforturile depuse de Președintele rus și pentru sprijinul acordat în soluționarea problemelor ce țin de creșterea considerabilă a exporturilor de produse agricole din Moldova pe piața rusă în anul 2017. De asemenea, în numele a multor zeci de mii de cetățeni moldoveni am adus mulțumiri pentru soluționarea unui șir de probleme legate de ridicarea restricțiilor care au fost impuse cetățenilor Republicii Moldova de către serviciile migraționale. O atenție sporită a fost acordată problematicii transnistrene. Am remarcat rezultatele pozitive în soluționarea unui bloc întreg de probleme cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Acești pași consolidează în mod consecvent și eficient încrederea între Tiraspol și Chișinău. Contactele cu liderii regiunii transnistrene vor fi continuate. Am dat o apreciere declarațiilor cu caracter antirusesc care au fost adoptate în ultimele săptămîni la diferite paliere internaționale și au vizat rolul procesului de pacificare în Republica Moldova. În calitate de șef al statului, am relevat caracterul cu totul politizat al acestora, care contravine situației reale din Republica Moldova. Declarațiile unilaterale făcute de la înaltele tribune nu corespund stării de lucruri cu privire la operațiunea de pacificare din Moldova și fac parte din lupta politică internă și poziționare în contextul viitoarelor alegeri parlamentare din Moldova. Am reiterat importanța majoră a tuturor participanților la operațiunea de pacificare și eficacitatea ei pe parcursul multor ani. Rezultatele operațiunii de pacificare au un impact pozitiv asupra reluării dialogului în formatul „5+2” în vederea identificării unui model atotcuprinzător de reglementare politică și de soluționare grabnică a conflictului transnistrean. În cadrul dialogului am apreciat oportunitățile și perspectivele îmbunătățirii calitative a relațiilor bilaterale, inclusiv în domeniile comercial-economic și umanitar. În acest context, am convenit să întreprindem eforturi suplimentare pentru dezvoltarea prieteniei noastre și a colaborării reciproc avantajoase. Preşedintele Rusiei a acceptat şi este gata să examineze solicitarea Preşedintelui Republicii Moldova privind transmiterea cu titlul gratuit a tehnicii de producţie rusească, pentru nevoile oraşelor şi localităţilor mari din Moldova. Sper că în lunile imediat următoare, această asistenţă din partea Federaţiei Ruse va începe să ajungă în localităţile moldoveneşti. I-am mulțumit lui Vladimir Putin pentru sprijinul acordat țării noastre în obținerea statutului de observator al Uniunii Economice Eurasiatice, care nu contravine obligațiilor externe pe care țara noastră și le-a asumat. Pentru Moldova, cooperarea cu UEEA, ca un proiect integraționist nou, are o importanță strategică, ținînd cont de potențialul economic și de export pe care ni-l oferă piețele din aceste țări. Am exprimat sincere mulțumiri Președintelui rus pentru invitația de a efectua o vizită oficială în Federația Rusă în toamna anului curent, într-o perioadă stabilită de comun acord. Am certitudinea că această vizită va contribui substanțial la fortificarea relațiilor strategice de parteneriat de lungă durată dintre Republica Moldova și Federația Rusă.

În finalul întrevederii am dat asigurări Președintelui Federației Ruse că nicio forță politică nu va reuși să discrediteze relațiile de prietenie dintre popoarele noastre, nici în prezent și nici în viitor. Sunt sigur că majoritatea absolută a cetățenilor Republicii Moldova va continua să susțină poziția Președintelui Republicii Moldova de promovare a cursului spre un parteneriat strategic și menținere a relațiilor de prietenie stabilite de-a lungul istoriei cu statul rus, precum și de promovare a unei politici externe echilibrate, deschidere spre cooperare cu Vestul și Estul în baza intereselor naționale ale Republicii Moldova.

Наш канал в Telegram Количество просмотров: 62 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости