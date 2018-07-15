Молдова в финале чемпионата мира по футболу! – Додон

Президент Молдовы по приглашению Владимира Путина посетил финальный матч чемпионата мира по футболу.

Игорь Додон заранее прибыл на московский стадион «Лужники». Перед началом поединка между Франции и Хорватии президент Молдовы пообщался с главами обеих стран-финалистов. Игорь Додон и его супруга Галина обменялись радостными эмоциями с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его женой Бриджит, а также с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Игорь Додон опубликовал на своей странице в соцсетях снимки из «Лужников».

- Пожелал успеха обеим командам! – сообщил президент. - Молдова в финале чемпионата мира по футболу! Пока только флаг, но... через тернии к звездам (Per aspera ad astra). Уверен, главные наши состязания и победы в них впереди! У нас всё получится. У Молдовы есть будущее!!!