В Молдове готовится новое дерзкое преступление

Въедут ли Илан Шор и другие участники кражи века в новый парламент на белом коне, чтобы и дальше глумливо управлять страной?

Появились основания для отмены результаты выборов 2014 года

Накануне новых выборов в высший законодательный орган в Молдове складывается беспрецедентная ситуация. Политики и комментаторы единодушно предупреждают, что результаты голосования в парламент режим может отменить, как это было в столице.

У общества сложилось стойкое убеждение, что судебная система, включая Конституционный суд, управляется из-за кулис. О захвате государства, узурпации власти, нарушении избирательного права и политических преследованиях говорят партнеры Кишинева по развитию, в том числе Европарламент и госдеп США.

Адвокаты бизнесмена Вячеслава Платона выяснили, что избирательная кампания ДПМ в 2014 году финансировалась из похищенного миллиарда. Не исключено, что и ЛДПМ могла получать преступные деньги из того же источника.

Доказательства находятся в антикоррупционной прокуратуре, но им не дают хода. В ЦИК подан соответствующий иск, но организация пока хранит молчание.

Как известно, тогда по сфабрикованномуобвинению «Наша партия» была исключена из предвыборной гонки, но впоследствии оправдана судом. И если иметь в виду всю совокупность нарушений, включая недавно выявленные, появляются основания признать выборы в парламент 2014 года недействительными. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Главное из них -формировать новый депутатский корпус, не разобравшись с тем, что произошло осенью 2014 года, будет равнозначнымсоучастию в преступлении.

Смутные времена

Илан Шор, осужденный на 7,5 лет за финансовое мошенничество и представленный в расследовании компании Kroll главным организатором преступной схемы,формирует в стране и за ее пределами филиалы своей партии и на всех парах мчится в парламент.

Власть, признавая рекомендации Венецианской Комиссии не менять законодательство за год до выборов, создает специальную депутатскую группу, чтобы внести поправки в Избирательный кодекс. И есть опасения, что группа предложит такие юридические нормы, которые дадут подконтрольным судам право устранять неугодных кандидатов.

Все происходящее дезориентирует молдавское общество и создает убеждение, что честные и справедливые выборы в стране невозможны, голоса избирателей все равно «украдут», а республику ожидают смутные времена.

Кого на выборах 2014 года финансировал Шор?

Именно для того, чтобы к гражданам вернулась уверенность, что они в стране что-то решают, и необходимо расследовать все обстоятельства, ставящие под сомнение итоги и законность выборов в парламент 2014 года

Синхронность времени выборов и основной фазы грандиозного банковского мошенничества демонстрирует, что эти события тесно взаимосвязаны. Решения о приватизации «ВЕМ» и принятие законов о госгарантиях обанкротившимся финансовым организациям принимались политиками-руководителями проевропейской правящей коалиции. В том числе и потому что «победу» на выборах в 2014 году. нужно было купить. Для получения нужного результата, разумеется, использовался не только административный ресурс, но и огромные потоки наличных денег.

Оплачивать нужно было партийных активистов, организацию встреч с избирателями, подкупать членов избирательных комиссии и несознательных граждан. Значительные ресурсы направлялись на агитацию, СМИ, блогерам, политологам, комментаторам и т.д. Поскольку Илан Шор сам назвал себя лишь инструментом, который использовали политики в организации кражи века, то для общества представляет огромный интерес, какие партии получали деньги на выборы у бывшего владельца «ВЕМ».

Как известно, адвокаты бизнесмена Вячеслава Платона обратились в ЦИК с требованием аннулировать регистрацию ДПМ как кандидата на парламентских выборах 2014 года. В заявлении приводятся эпизоды финансирования избирательных мероприятий демократов (организация концертов 26 и 27 ноября 2014 года) из кредитов, полученных в банках Шора. В соответствии со статьей 65, п.6 Избирательного кодекса все жалобы по вопросам финансирования избирательных кампаний политических партий на парламентских выборах представляются ЦИК. «На рассмотрение жалоб по вопросам финансирования избирательных кампаний политических партий не распространяются сроки давности».

Таким образом, ЦИК должна рассмотреть исковое заявление и вынести по нему решение. Среди возможных вариантов напрашивается и официальное обращение в органы прокуратуры для проверки представленной информации.

Репутация ЦИК

Для Молдовы этот случай имеет особое значение.

Прежде всего, на карту поставлена репутация ЦИК. После того как организация приняла сомнительное решение в связи с выборами в Кишиневе, отменив их и не назначив повторное голосование, как того требует законодательство, возникли вопросы по поводу аффилированности структуры. Если ЦИК согласилась с доводами суда, то почему организация не обратила внимание на нарушения кандидатов ранее, не вмешалась в электоральный процесс? Не видела, что происходит, или не желала видеть, следуя закулисному сценарию?

Как поведет себя ЦИК в связи с иском Вячеслава Платона? Отвергнет? Отложит дело в долгий ящик, чтобы общественность забыла об обращении? Или же честно рассмотритвопрос по существу?

Если иметь в виду политический алгоритм формирования ЦИК, а также то, что в структуре сильное влияние имеет ее бывший руководитель Юрий Чокан, то, скорее всего, беспристрастного рассмотрения жалобы мы не дождемся. И если это случится, то без отставки нынешнего состава ЦИК не обойтись. В противном случае очередные выборы в парламент превратятся в издевательство над избирателями, оппозиционными партиями и кандидатами.

Самое заинтересованное лицо

Безусловно, более всех заинтересована в честном и беспристрастном рассмотрении жалобы Вячеслава Платона сама ДПМ.

Если ЦИК начнет с делом мудрить, темнить или немотивированно отвергнет заявление, то всем станет ясно, что так демократы заметают следы своего злоупотребления в 2014 году. И пытаются уйти от ответственности.

Наоборот, если Демпартия не чувствует за собой никакой вины, то она сама должнанастоять на независимом, с участием гражданского общества, расследовании ситуации с финансированием концертов Тото Кутуньо и звезд российской эстрады и телевидения. Для них это замечательный предвыборный ход и способ поднять рейтинг.

Кроме того, если ДПМ удастся продемонстрировать, что ЦИК действует независимо, то к организации будущих выборов в парламент уже не будет столько вопросов.

Косвенно такое поведение станет ответом на критику и обвинения, выдвинутые против демократов европарламентариями.

Безусловно, заявление Вячеслава Платона – это своеобразная ловушка для ЦИК и ДПМ, потому что очень велико искушение отложить дело в долгий ящик. Но бездействие ЦИК и демократов может сплотить против них всю оппозицию и здоровые силы общества. А европейские структуры будут наблюдать за процессом через увеличительное стекло.

Кроме ДПМ

Но организация концертов ДПМ в 2014 году и возникшие в связи с этим вопросы – только одна из тем, внезапно ставших актуальными и архиважными для общества.

Напомним, что тесные "деловые” отношения с Иланом Шором в интересующий нас период сложились у лидера другой правившей тогда партии – ЛДПМ. Несомненно, средства, поступавшие из группы «ВЕМ», не использовались Владом Филатом исключительно в личных целях, а запускались в разные политические проекты. И, прежде всего, в ЛДПМ. Поэтому предметом расследования Антикоррупционной прокуратуры, вероятно, должна стать и эта часть финансового мошенничества. Тем более что Шор неоднократно публично заявлял, что Филат передавал «поздравительные» конверты Майе Санду, нынешнему лидеру ПДС и пламенному борцу с коррупцией.

Прояснить эту часть могли бы бывшие коллеги Влада Филата по партии, если у них найдется для этого смелость. Для очищения совести мог бы рассказать о причинах своего голосования за выделение многомиллиардных кредитов весной 2015 года правительством Габурича и нынешний лидер ЛДПМ Виорел Чиботару, тогда возглавлявший министерство обороны. Безусловно, нюансы этих финансовых вливаний и других дел, таких, как продажа самолетов находящейся под санкциями ООН Ливии, обсуждались в узком кругу приближенных Филата.

Покаяние

Сейчас ЛДПМ имеет очень низкий рейтинг, около одного процента, и лучшим способом постепенно вернуть себе доверие населения будет покаяние. Народ оценит этот смелый поступок. И если будут приведены факты, то итоги выборов в парламент в 2014 году все-таки придётся пересмотреть.

Также руководству НБМ и Генпрокуратуры было бы неплохо опубликовать список «абсолютно честных» людей, хорошо знакомыхпремьеру Павлу Филипу. Есть ли среди них политики? И не финансировали ли «абсолютно честные» бизнесмены политические партии на парламентских выборах 2014 года из того самого украденного миллиарда?

И в свете всего сказанного выше само по себе напрашивается требование рассматривать проблему в совокупности с фактом незаконного снятия с выборов «Нашей партии». Напомним, что политформирование могло пройти в парламент и создать там крупную фракцию.

Не вызывает сомнения то, что входить в новую электоральную кампанию без ясных и честных ответов на возникшие вопросы по выборам 2014 года очень опасно и контрпродуктивно.

И кто же будет извлекать скелеты из шкафов молдавского политического класса? Генпрокуратура? ЦИК? Сами депутаты парламента, чья легитимность под вопросом?

Здоровым силам молдавского общества придется решить настоящую политическую головоломку. А что делать? Оставлять все как есть, закрыть глаза на всю эту политическую воровскую «малину»?

Избирательный кодекс нуждается в изменениях

Собственно говоря, власть именно на это и рассчитывает. Главная ее забота - создать себе комфортные условия на будущих выборах.

Не для того ли создана в парламенте «специальная группа», которая будет анализировать существующее законодательство? По словам спикера Андриана Канду, группа предложит поправки в действующее законодательство, которое уже не отвечает нынешним реалиям. Она может «внести определенные элементы, связанные с социальными сетями, а также дать ясное определение предвыборной агитации в день выборов. Возможно, нам нужно будет дать пояснение для судебных инстанций, что за такое нарушение они не могут не признать или отменить результаты выборов, но могут финансово наказать нарушителей». Конечно, в работе группы предложено поучаствовать и оппозиции. Но решение примут депутаты большинства. «Мы не хотим, чтобы парламентские выборы оказались в той же ситуации, что и местные»,- убеждает нас Канду.

Однако это и невозможно: в отличие от местных выборов судьбу парламентских не будет решать судья с ограниченным опытом из сектора Центр. В Кодексе, в статье 92, прописано, что выборы могут быть признаны недействительными, если это будет «установлено Конституционным судом».

Специальная группа по захвату парламента

В истории с внесением изменений в законодательство важно то, что власть сознательно пренебрегает известными рекомендациями Венецианской Комиссии. Авторитетный орган считает, что серьезные поправки не могут быть внесены за год до выборов.Но разве не Европу разозлило то, что победа Андрея Нэстасе не была утверждена? Получите ответ!

Мы также можем не сомневаться, что депутатская группа будет работать в тесном контакте с другой командой – «мозговым трестом» ДПМ, который подготовит сценарий будущих выборов и план нового захвата парламента. С учетом юридических лазеек для демократов и ловушек для конкурентов. То, что ДПМ все будет подстраивать только под себя, говорит даже игра со сроками. Теперь намеренно создана неопределенность: когда пройдут выборы? В этом или уже в следующем году?

Воплощение национальной идеи

В Молдове возникла уникальная политическая ситуация. Представлены документальные свидетельства того, что некоторые партии, в частности, ДПМ использовали в предвыборной кампании 2014 года деньги, украденные из банков группы «ВЕМ». Поданный в ЦИК иск ставит под сомнение законность решения Конституционного суда о признании выборов в парламент 2014 года действительными, так как возникли новые обстоятельства, которые в совокупности со снятием с выборов «Нашей партии» могли сильно повлиять на результат голосования.

И эта коллизия требует разрешения до того, как будут объявлены новые выборы в высший законодательный орган страны.

Партии, организовавшие кражу века и воспользовавшиеся похищенными деньгами во время прошлых выборов, вновь рвутся в парламент. Знаковым будет участие в электоральном процессе формирования под руководством Илана Шора. Если граждане поддержат такой сценарий и проголосуют за подобных кандидатов, то они станут соучастниками самого дерзкого преступления за всю историю независимой Молдовы. Грабители и мошенники въедут в новый парламент на белом коне. И Молдова станет первой в мире страной, где воры будут править официально и с согласия самих граждан. Таким образом, многострадальный вопрос о поиске народом, населяющем Молдову, национальной идеи можно будет считать окончательно решенным.

Сергей ТКАЧ