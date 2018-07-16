Влад Плахотнюк: ДПМ готова взять на себя ответственность и изменить положение дел в стране

Демократическая партия готова взять на себя ответственность и изменить положение дел в стране. Такое заявление сделал председатель ДПМ на форуме партийной организации Ниспорен. Влад Плахотнюк подчеркнул, что всегда рад возвращению на малую родину и гордится успехами земляков.

"У Демократической партии в Ниспоренском районе - самая сильная партийная организация в стране. Партия гордится такой организацией, а я горжусь своими земляками. Я всегда ставлю вас в пример и с гордостью говорю о вашей преданности делу и о результатах вашей работы", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Председатель районной организации Василий Бытка отметил масштабность проектов, запущенных Демпартией.

"ДПМ запустила программу "Хорошие дороги для Молдовы", правительство уже работает, и по всей стране ремонтируют дороги.

Мы запустили программу Prima Casă, чтобы дать молодым людям возможность купить собственное жилье. Недавно заработала программа Prima casă-2, предназначенная для работников бюджетной сферы. Все это способствует повышению уровня жизни, помогает семьям оставаться вместе", - сообщил глава территориальной организации ДПМ в Ниспоренах Василий Быткэ.

300 новых членов ДПМ получили на форуме партийные билеты.

"Я принял такое решение во благо жителей Ниспоренского района. И это важно для развития страны. Нужно содействовать партиям, которые противостоят левой оппозиции", - сказал мэр Ниспорен Григорий Робу.

И другие местные избранники говорят, что решили стать частью команды, которая выполняет обещания на деле.

"Я примкнул к этой партии по нескольким причинам. Во-первых, у нас есть лидер, самый сильный в Молдове. Это сильная партия со множеством ячеек по всей стране, представленная в центральной власти", - заявил мэр села Вэрзэрешты Константин Унгуряну.

"Это партия, которая выполняет обещания. Это динамичная, организованная и крепкая команда", - сказал мэр села Шишканы Владимир Бодяну.

"Я рад видеть с нами мэров, которые присоединились к нашей большой семье. Сделали они это по простой причине - здесь есть энергия и есть результаты. Они нашли поддержку в выполнении обещаний, которые дали людям", - подчеркнул председатель Ниспоренского района Геннадий Вердеш.

Лидер демократов поблагодарил новых членов формирования за доверие.

"Для нас большая честь быть в одной команде с вами. Но и большая ответственность - мы должны оправдать ваше доверие", - сказал Влад Плахотнюк.

Территориальная организация ДПМ в Ниспоренах насчитывает почти 2400 человек.