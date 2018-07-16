А где Демпартия возьмет воду?

53 процента населенных пунктов страны подключены к водопроводу и только 24 процента - к системе канализации. После муниципиев Кишинев и Бельцы, где уровень обеспечения водой составляет примерно 80 процентов, лучше всего обеспечена водой АТО Гагаузия.

Очень плохая ситуация в сельской местности. Об этом заявила государственный секретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Валентина Цапиш в ходе передачи «Temazilei» на телеканале Canal2.

Государственный секретарь отметила, что вода, которую используют люди для потребления, не лучшего качества, подземные воды загрязнены. Валентина Цапиш отметила, что политика правительства состоится в том, чтобы обеспечить гражданам доступ к поверхностным водам – из рек Прут и Днестр: «Мы предлагаем в новой стратегии, которую начали внедрять, видение, основанное на крупных региональных проектах. Небольшие проекты безрезультатны».

По словам вице-председателя ДПМ Владимира Чеботаря, правительство разработало план, по которому в ближайшие пять лет к системе водоснабжения и канализации подключат все населенные пункты страны. «Мы намерены разработать календарный план на ближайшие 3-5 лет, с учетом ситуации в каждом отдельном населенном пункте. И в приоритетном порядке обеспечить эти пункты проточной водой, и провести канализацию. Это будет многолетняя программа», - сказал вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь.

Главный вопрос – где взять воду? Эксперт Виорел Киврига отметил: по данным национального доклада о человеческом развитии в Молдове происходит изменение климата, ресурсы поверхностных доступных вод сократятся на 16-20 процентов до 2020 года, безопасность водоснабжения будет под угрозой. ДПМ может многое - но не может снизить климатические риски, увеличить выпадение осадков и закачать воду в подземные водоносные слои. От ресурсов Днестра зависит жизнь населения двух третей территории Молдовы. И еще ДПМ отлично знает: если не допустить строительства шести каскадных гидроэлектростанции на Днестре на украинской территории - можно сохранить ресурсы реки и перенаправить поверхностные воды для реализации крупного проекта водоснабжения.

Пока же жители молдавских сел все больше и больше испытывают кризис в обеспечении водой.

Острая нехватка воды стала проблемой номер один у жителей села Чихорень района Орхей. Уровень грунтовых вод постоянно снижается. Об этом местные жители и чиновники рассказали корреспонденту телеканала «МИР 24».

Жители села накрывают крышками свои колодцы, но на глубине 14 метров не осталось ни капли влаги. На подводе люди вынуждены ездить за семь километров к роднику и каждый день привозить около 400 литров для каждого хозяйства и детей. Чтобы сэкономить ресурсы родника, жители собирают дождевую воду - поить животных. Вода в родниковом колодце находится на глубине почти 30 метров.

Люди требуют у мэра села построить водопровод и в прошлом году скинулись по 30 долларов на проектирование. Но результатов нет. Вот что говорит кадастровый инженер Петр Кирица: «Проекты готовы, но на этот год Экологический фонд закрыл финансирование. Сказали, будут работать с теми, кто заканчивает строительство водопровода».

В 2011 года был инициирован проект водоснабжения в селе Котул Морий района Хынчешть. Но в 2014-м его приостановили. Недавно правительство приняло решение о выделении 26 миллионов лей для перекачки и очистки воды из реки Прут. Получат ли воду жители села в текущем году -неизвестно.

В Экологическом фонде подтверждают: денег не хватает. В этом году на строительство водопроводов из бюджета Молдовы потратят 11 миллионов долларов. Остальным селам придется подождать.

Демпартия объявила, что деньги на обеспечения водой и канализацией населенных пунктов страны будут выделены из национальных бюджетов, а также партнерами по развитию, которые готовы оказать помощь. Где очередь желающих?

Екатерина МАТВЕЕВА