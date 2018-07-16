Молдавская диаспора за границей создает ячейки сопротивления

Люди, эмигрировавшие за границу, собираются в Кишинев на акции протестов.

Диаспора говорит – «Хватит»! С этим лозунгом молдаване из-за рубежа мобилизуются, чтобы сформировать ячейки сопротивления и протестовать против правительства в Кишиневе. В социальных сетях появилось несколько видео, в которых представители молдавской диаспоры призывают людей не быть равнодушными и присоединиться к протесту против ситуации по всей стране. Правительство РМ не отреагировало на эту мобилизацию, передает Nokta со ссылкой на tv8.md.

«Молдаване в Лондоне создали ячейку сопротивления, теперь, когда Молдова не нуждается в нас! Диктатура падет, когда люди объединены и стратегически организованы, диаспора организует и говорит правительству: Хватит! Если мы, предприниматели, убегаем из страны, значит Хватит!».

«Их мало, но нас много, они организованы, мы будем более организованными. 26 августа я собираюсь протестовать, потому что я забочусь о стране, в которой я родился, я говорю ЦИК, Хватит! Мы продемонстрировали, что диаспора — это сила, мы должны оставаться едиными, мы идем до конца»

После местных выборов 3 июня, которые были признаны недействительными, в Кишиневе состоялось несколько протестов. На последнем крупном протесте участники единогласно приняли резолюцию с просьбой о признании выборов, отмену смешанной системы и увольнение магистратов, вынесших решения. 26 августа была определена дата Национального собрания, которое будет протестовать против действующего правительства.