Бывший депутат – о коррупции в Молдове: «Некоторые столичные микрорайоны на глазах кишиневцев превращаются в третий мир»

Доцент кафедры истории Университета Центральной Флориды Владимир Солонарь - о молдавской политике.

Историк и бывший депутат парламента Владимир Солонарь в интервью радио Свободная Европа утверждает, что путь, по которому идет Республика Молдова, глубоко неверный. По его словам, политики забыли, что должны представлять национальные интересы и защищать интересы граждан.

Владимир Солонарь: Есть некоторые изменения к лучшему, но радикальных перемен в лучшую сторону не наблюдается, они все еще на подходе. Проблема номер один – острый дефицит инвестиций и экономического развития, есть лишь несколько островков развития, ощущается отсутствие доступа к банковским кредитам…

Свободная Европа: Молдова, лишившаяся миллиона своих граждан, – бедная страна, или же отток населения наоборот помогает как-то держаться на плаву?

Владимир Солонарь: Хорошо бы людям оставаться дома, находить там работу и строить свою жизнь. Больше всего беспокоит, что уезжает молодежь. Мои коллеги из университетов рассказывают, что у них нет студентов, закрываются вузы, уходят преподаватели. Происходит деградация, а молодежь, думаю, уезжает потому, что не видит для себя перспектив. И я понимаю этих людей.

Я был в Сороках, там стоит красивая крепость, но система водоотвода как была разрушена десять лет назад, так все и осталось – несмотря на то, что построили отличную дорогу на американские деньги, меня она впечатлила. Но инфраструктуры нет, и поэтому инвестиции в инфраструктуру очень нужны. Прежде всего, чтобы стать привлекательными для инвесторов, для туристов, для бизнесменов. Надеяться на чудо не приходится, но кто знает? И на каждом шагу только и говорят о процветающей коррупции… Глядя на то, как строятся дома в Кишиневе, – это первый и самый явный отпечаток сильнейшей коррупции в столице. Некоторые столичные микрорайоны на глазах кишиневцев превращаются в третий мир…

Свободная Европа: Тема номер один, которая наиболее активно обсуждается, – это предстоящие осенью парламентские выборы и их ставки, а также параллельное существование политиков и граждан. Как и за что голосовать? Этот вопрос очень часто задают себе люди, с которыми я беседую.

Владимир Солонарь: И это очень правильно. Видите, предприняты действия, которые разрушают веру граждан в политическую систему, и не только политическую, но и в судебную. Аннулирование результатов выборов – это уже чересчур… Как такое возможно? Но власть, как видно, не собирается сдаваться и идет вперед.

Свободная Европа: И как далеко могут завести эти амбиции?

Владимир Солонарь: В этом и проблема – как далеко, где предел? Но ситуация просто возмутительная, и выхода пока не видно, потому что власть совсем обнаглела, ее поведение не поддается никакой оценке, ее действия просто бессмысленные.

Они управляют страной так, словно населения вообще не существует, словно выборов не существует, и не существует воли избирателей… Им никто не указ. Если они захотят, чтобы кто-то остался в мэрии – он останется, независимо от того, как проголосуют граждане. Спрашивается: зачем тогда вообще эти выборы, зачем выбирать парламент, если все равно потом депутатов покупают и продают в розницу и оптом, если создаются какие-то немыслимые коалиции, продиктованные какими-то частными или групповыми интересами, а не предвыборными программами, за которые голосовали люди? Действительно, есть два параллельных мира – власть поступает по-своему, граждане голосуют по-своему…

Свободная Европа: И интересы этих двух сегментов никогда больше не соприкоснутся?

Владимир Солонарь: ...Затем поступает четкий сигнал из Европы, но мы говорим: «Не извольте беспокоиться, все будет хорошо, мы сделаем так, как сочтем нужным, и будет хорошо и нам, и вам…».

Свободная Европа: В чем сегодня национальные интересы?

Владимир Солонарь: Развитие страны, естественно.

Свободная Европа: И кто сегодня этим озабочен?

Владимир Солонарь: Вот этого я не знаю.

Свободная Европа: Отсюда и возникает восприятие граждан, что у страны нет будущего.

Владимир Солонарь: Да, они видят коррупцию, отсутствие инвестиций, видят, что многие уезжают и потом говорят, что там, за рубежом, лучше, чем здесь, на родине… И они сами говорят своим детям: «Уезжайте, здесь у вас нет будущего». Иными словами, есть целый букет факторов, которые заставляют гражданина считать, что лучше бы отсюда уехать.

Свободная Европа: А кому выгодно бесперспективное государство?

Владимир Солонарь: Лично у меня складывается впечатление, что элита коррумпирована и глубоко цинична, они думают только о собственном интересе. Главное – успеть разворовать все, что можно, обеспечить свое будущее, сытую жизнь себе, детям и внукам, а такие понятия, как общественное благо, у нас сегодня не в моде. Личная выгода на первом плане, а национальные интересы можно отодвинуть куда-то в сторону и подальше, чтоб глаза не мозолили.

Свободная Европа: А на самом верху власти – я имею в виду высшие эшелоны, правящий альянс и институт президента – пытаются подбросить идею, что это козни внешних врагов. Одни видят врагов на Востоке, другие – на Западе.

Владимир Солонарь: Это глупости…

Свободная Европа: Но рядовому человеку как это все понимать?

Владимир Солонарь: Рядовой гражданин должен понять, что главный враг – здесь, дома. Необходимо очищение политической, административной и судебной элит, а без этого ничего не будет. Приведу пример. В США был период, когда в ряде городов ситуацию контролировала мафия. В Чикаго 1920-30-х годов установился самый настоящий террор. Усилиями честных прокуроров и судей преступников удалось поймать, осудить и отправить в тюрьму. И постепенно там все наладилось, хотя ситуация далеко не идеальна. Так что при желании очищение возможно.

Это большие проблемы – цинизм, деморализация, коррупция... А еще очень опасно чувство безнаказанности и вседозволенности. В Молдове украли миллиард, и похоже, что все сошло с рук. Почему перечисленные в отчете Kroll имена так и не были преданы гласности?

​Свободная Европа: Говорят, эту аферу провернули очень известные люди, и об этом все знают, но, тем не менее, никто не был привлечен к ответственности. Значит, правосудие плохо работает?

Владимир Солонарь: Да, естественно. Люди все видят и понимают. И если влиятельные люди с широкими связями избежали наказания, это говорит лишь об одном – о том, что правосудия не существует.

Свободная Европа: Вернемся к парламентским выборам. Говорят, и на этот раз геополитический фактор будет определяющим. Так ли это?

Владимир Солонарь: Конечно, куда в Молдове без геополитики? Спекуляций вокруг этого фактора будет много, и, что самое главное, люди-то верят. Пример с решением Европарламента показывает, что на самом деле Европа не имеет здесь такого уж большого влияния, как принято считать. Европарламент сказал – и что? Плахотнюк пропустил мимо ушей!

А если мы и дальше будем носиться с этой геополитикой, как с писаной торбой, то скоро ничего другого и увидеть не сможем. Другого выхода, я считаю, нет, кроме очищения вконец деморализованного политического класса и молдавской элиты в целом.

Владимир Солонарь: Иногда я думаю: а зачем Молдове существовать отдельно, почему бы ей не объединиться с Румынией и поставить на этом жирную точку?

С другой стороны, когда я проезжал через Румынию, видел развитые районы – но видел и очень бедные населенные пункты. Если мы объединимся, то мы пополним список бедных регионов, и после этого нам придется учиться всему заново – законам, отношению, навыкам… Знаете, меня тянет домой, в Молдову, и я сюда приезжаю время от времени. Многие отсюда уезжают, а я регулярно наведываюсь, мне хорошо здесь, у меня душа болит за эту страну, но предвидеть будущего я не могу.

Свободная Европа: Смешанная система выборов поможет сближению депутатов и избирателей?

Владимир Солонарь: Люди более информированы в городах, а как голосуют в селах? Разве не за мешок пшеницы или тысячу леев? Потому что для многих в Молдове отстегнуть миллион, два миллиона, три миллиона леев на выборы – раз плюнуть, это не проблема.

Свободная Европа: Чтобы купить голоса?

Владимир Солонарь: Конечно, чтобы купить голоса, из украденного миллиарда пару миллионов можно и потратить.