Политика Филат направил сообщение своим адвокатам Бывший премьер-министр Влад Филат, приговоренный к девяти годам лишения свободы за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию, намерен обжаловать решение молдавских судов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В сообщении, опубликованном несколько минут назад, Филат сообщает, что он поменял своего адвоката, который будет представлять его интересы в ЕСПЧ. Его новым адвокатом стал Виктор Мунтяну, директор Юридической программы Фонда Сорос-Молдова. «Благодарю команду адвокатов, которые защищали меня до сих пор. Хочу вам сообщить, что в дальнейшем моим адвокатом будет Виктор Мунтяну. Он будет представлять мои права и законные интересы на внешнем уровне (ЕСПЧ) и будет координировать деятельность адвокатов, которые будут представлять меня внутри страны», – сообщил бывший премьер-министр.





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