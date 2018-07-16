Больная женщина, оставленная врачами у входа в больницу, скончалась

Больную жительницу села Мариничь, которую выгнали из больницы в Ниспоренах и оставили без медицинской помощи, скончалась 12 июля.

Врачи не могут назвать пока причину смерти, но отметили, что женщину обнаружили мертвой за пределами больницы. Неделю назад местный житель Ниспорен обнаружил эту женщину всю в ранах, с перевязанными руками, у входа в больницу, передает protv.md.

Женщина говорила, что она осталась без дома и не знает, где находятся ее дети. Врачи заявили, что пытались госпитализировать ее и потом отвезти в дом престарелых, но женщина, злоупотреблявшая алкоголем, отказалась от этого предложения. Ранее социальные работники заявляли, что они примут меры. Однако сейчас они не отвечают на звонки.