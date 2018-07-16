Додон против силового воздействия на Приднестровье

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что он против решений правительства республики, направленных на установление новых барьеров для Приднестровья.

«Я не приемлю любые действия кабинета министров, которые приводят к потерям приднестровцев», – пояснил молдавский президент. Так он прокомментировал обращение молдавского премьер-министра к украинским властям с просьбой ускорить работы по блокированию Приднестровья со всех сторон. Он также заметил, что он против одностороннего (с подачи Украины) «восстановления целостности Молдовы», пишет ng.ru

Недавно министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина будет «всеми возможными средствами восстанавливать целостность Молдовы». В Тирасполе расценили это как угрозу применения силы. Об этом «НГ» сказал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК), контролирующей ситуацию в зоне безопасности (районе бывших боевых действий) Олег Беляков.

Президент Молдавии сказал «НГ» по этому поводу, что «все вопросы, касающиеся урегулирования приднестровского конфликта, решаются в рамках переговорного формата «5+2» (Молдавия, Приднестровье – стороны, РФ, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели. – «НГ»)». «В последнее время на приднестровском направлении наметился прогресс», – отметил Додон. Он обратил внимание на то, что они с главой Приднестровья Вадимом Красносельским регулярно встречаются. «Мы договорились заниматься прежде всего вопросами, которые касаются облегчения жизни простых людей на обоих берегах Днестра, и так и делаем. О политическом урегулировании можно будет говорить позже. Все может быть решено после парламентских выборов (осенью), которые выиграют промолдавские силы. Они создадут промолдавское правительство, которое не будет предпринимать антироссийских действий типа провокационной резолюции в ООН по выводу российских войск из Приднестровья, и все вопросы будут решены. В том числе и в отношении барьеров на границе».

Накануне глава правительства Молдавии Павел Филип обратился к Киеву с просьбой быстрее завершить создание совместных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на приднестровском участке молдавско-украинской границы. По сообщению «Укринформа», в молдавском правительстве требуют ускорить установку новых КПП, для чего вскоре должна начаться совместная работа пограничной полиции и таможенной службы Молдовы и украинских соответствующих ведомств. В этом случае Приднестровье будет закрыто со всех сторон. В Тирасполе это называют блокадой, в Кишиневе – усилением совместного с украинцами контроля на границе.

Напомним, ранее такой совместный КПП был открыт в присутствии президента Украины Петра Порошенко между украинским поселком Кучурганы и приднестровским (молдавским) – Первомайское. Через этот пропускной пункт идет основной грузовой поток из Приднестровья в Украину и далее – в страны СНГ. После открытия КПП Кучурганы–Первомайское все грузы проверяются совместно молдавскими и украинскими таможенниками. Тщательно – службами двух стран – проверяются люди, пересекающие молдавско-украинскую границу. Обладателей российских паспортов, а таких в Приднестровье 200 тыс. человек, в Украину не пускают.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский назвал совместные КПП на границе региона с Украиной – блокадой, цель которой – сорвать экспортные поставки в страны СНГ, в частности РФ.