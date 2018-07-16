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Додон встретился с Козаком в Москве
16.07.2018

Глава государства провел рабочую встречу с Дмитрием Козаком, вице-премьером Российской Федерации, спецпредставителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Республики Молдова, внешнеэкономических связей между Молдовой и Россией, а также приднестровского регулирования, передает aif.md. 

– Cчитаю назначение господина Козака на эту должность важным для Республики Молдова с учётом того, что российский вице-премьер хорошо знает специфику нашей страны и региона в целом, – подчеркнул президент по итогам проведенной встречи.  Напомним, Дмитрий Козак был назначен спецпредставителем российского президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой недавним решением Владимира Путина.


 
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