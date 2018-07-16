У ЛДПМ – новый вице-председатель

У Либерально-демократической партии появился новый вице-председатель. Им стал журналист Ион Тергуцэ, занимающий должность пресс-секретаря этого политформирования. Решение о назначении было принято на заседании Национального политического совета ЛДПМ, которое состоялось в воскресенье, 15 июля. Будучи уже в своей новой должности, Ион Тергуцэ сообщил, что он будет отвечать за обеспечение связей с общественностью, передаёт IPN.

„Для меня большая честь быть частью этой команды, прошедшей через многие испытания и подвергшейся несправедливым обвинениям. Время – лучший лекарь, и оно лучше всего умеет расставлять вещи по своим местам. Многое нам ещё предстоит сказать, и многое нам нужно сделать вместе. Во-первых, вернуть миллиард, находящийся в руках сегодняшних координаторов. Чтобы некоторые не устали припоминать нам эту кражу”, - написал Ион Тергуцэ в сети Фэйсбук.

У ЛДПМ есть ещё четыре вице-председателя. Ими являются Мария Чобану, Тудор Делиу, Вадим Пистринчук и Александру Бужорян.