Молдова поссорит США и ЕС

В последние годы американские и европейские лидеры любят говорить о том, что "евроатлантическое единство" постоянно подвергается атакам неуловимых русских хакеров и коварной российской пропаганды, цель которых примерно та же, что и у древнескандинавского бога Локи: посеять раздор и хаос между ЕС и США.

Увы, эти козни, хоть и плетутся по всему миру, практически незаметны для обычных граждан, но, к счастью, с ходу распознаются мудрыми политиками и бдительными провластными СМИ...

Разумеется, наша страна не именовалась бы Молдовой, если бы была "как весь мир". Нет, мы особенные: молдавским политикам удалось опередить всех русских хакеров и пропаганду и самостоятельно столкнуть лбами Брюссель и Вашингтон. Знай наших!

Как же это произошло? Все началось с момента прихода к власти прозападных сил. Уже тогда было видно, что это довольно разношерстная публика, объединенная лишь схожими лозунгами. Разумеется, у разных политиков - разные цели и методы, но, самое главное - разные покровители: ЕС и США. Однако до поры до времени противоречия между ними проявлялись лишь в "подковерной возне" и были известны разве что политическим экспертам.

3-й день июня стал той самой "порой и временем". Прошедшие и аннулированные выборы примара Кишинэу окончательно обнажили все противоречия между прозападными политиками Молдовы, накопившиеся за прошедшие годы. Они выплеснулись в протесты правой оппозиции во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду против действующего правительства Павла Филипа, которое, по мнению многих, прямо подчиняется олигарху Владимиру Плахотнюку. А дальше началось самое интересное - за каждую из сторон вступились их могущественные сюзерены - Брюссель и Вашингтон.

Евросоюз отомстил за своих подопечных - правую оппозицию - поистине дьявольским способом: взял и отложил первый транш макрофинансовой помощи - 100 млн евро! От такого "удара ниже пояса" действующее правительство разразилось в адрес оппозиции и европейцев потоком "агрессивных выпадов": так, Владимир Плахотнюк заявил, что данная мера направлена "против молдован". Все это основательно подпортило отношения Кишинева и Брюсселя. Но зачем беспокоиться о хороших отношениях с Брюсселем, когда есть неплохие отношения с Вашингтоном?

Президент ДПМ наверняка предчувствовал нынешнюю ситуацию, когда посещал "сияющий град на холме", что на берегу реки Потомак. Также с целью налаживания отношений была назначена Кристина Бэлан - ближайшая соратница Плахотнюка - послом в США. Недавняя поездка Адриана Канду туда же - очередное подтверждение прозорливости "самого могущественного человека Молдовы", который всегда готов к борьбе. Итог - буквально за пару дней до экономического "удара" Брюсселя МВФ выделяет Молдове 33 миллиона 700 тысяч долларов и дает "хорошую оценку" работе действующего правительства!

Что же будет дальше? Очевидно, что за Молдову начинается жестокая предвыборная схватка, и на этот раз в нее вступили ни много ни мало - Евросоюз и США. Однако вопрос "Кто кого победит - Брюссель или Вашингтон?" не должен беспокоить молдавских граждан. Нас должно волновать другое: "Как мы дошли до того, что наше будущее решают далекие страны?!"

Роман Арделяну