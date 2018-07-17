Игорь Додон провел встречу с вице-премьером России

Игорь Додон провел вторую рабочую встречу с вице-премьером и бывшим министром сельского хозяйства России, Алексеем Гордеевым. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

В ходе беседы обсуждались перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Молдовой. Также был отмечен устойчивый рост поставок сельскохозяйственной продукции из нашей страны за последние два года.

«Я отметил, что именно благодаря прежним договоренностям с Президентом России зафиксирована позитивная динамика роста экспорта овощей и фруктов из Молдовы на обширный российский рынок. В частности, поставки яблок в 2015 году упали в 9 раз по сравнению с 2013-м, но в 2017-м зафиксирован 11-кратный рост по сравнению с 2015 годом. Объем экспорта овощей в 2016 году сократился в 24 раза по сравнению с 2013-м, но в 2017 году отмечен рост в 11,5 раза. Кроме того, в 2014-м было сокращение экспорта вина, через год — рост на 6,6%, в 2016-м — рост на 42,5%, в прошлом году — на 15,4%. Поставки винограда из нашей страны в 2015 году снизились в 1,9 раза, а в 2016 году выросли на 65%, в 2017-м — почти в 2 раза»,-написал Игорь Додон.

Глава государства подчеркнул, что молдавской стороне предстоит выполнить важнейшую задачу, а именно-добиться полного разблокирования поставок агропромышленных товаров из Молдовы и вернуть объем экспорта на докризисный уровень. Также, Игорь Додон отметил, что отношения с Россией являются приоритетом внешнеполитической повестки Президента Молдовы, поскольку этого требует значительная часть населения, доверяющего главе государства.