Уважение верховенства закона было предварительным политическим условием оказания европейской помощи, посол ЕС

Как заявляет посол Европейского союза в Молдове Петер Михалко, ЕС ожидает, что молдавские власти найдут решение, которое уважало бы волеизъявление кишинёвцев. В интервью для радиостанции Europa Liberă чиновник напомнил, что данное требование было чётко выражено как в совместном заявлении главы дипломатии Европейского союза Федерики Могерини и европейского комиссара по вопросам расширения Йоханнеса Хана, так и в резолюции Европейского парламента, передаёт IPN.

„Это чёткий призыв к действию, которое реализуемо, потому что все законодательные и административные инструменты находятся в руках властей”, - сказал Петер Михалко.

Посол ЕС отверг критику со стороны молдавских властей, заявивших, что новая приостановка макрофинансовой помощи представляет собой „помощь” оппозиции с целью выигрыша ею осенних парламентских выборов.

„Никто не может сказать, что эта приостановка была неожиданной, если учесть, что уважение демократических стандартов и верховенства закона было поставлено в качестве предварительного политического условия оказания помощи”, - пояснил посол ЕС в Кишинёве.

По предложению депутатской группы Европейской народной партии, 5 июля Европейский парламент, 345 голосами „за”, при 160 воздержавшихся и 35 голосах „против”, принял резолюцию, рекомендующую Европейской комиссии приостановить любые выплаты, предусмотренные в рамках макрофинансовой помощи, а также бюджетную поддержку Республики Молдова. Депутаты Европарламента считают, что любое решение о будущих выплатах может быть принято только после запланированных парламентских выборов и при условии, что выборы будут проведены в соответствии с международно признанными стандартами и оценены специализированными международными институтами.