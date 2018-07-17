Житель Молдовы 16 лет ездил по стране с фальшивыми правами

|
|
...
|
Общество
Сотрудники пограничной полиции обнаружили гражданина Молдовы, управляющего автомобилем с поддельными водительскими правами.
40-летний мужчина пытался пересечь границу Молдовы через КПП Тудора на автомобиле Volvo, зарегистрированным в Республике Молдова.
Документы водителя показались пограничникам подозрительными. После дополнительной проверки выяснилось, что водительские права мужчины — фальшивые.
Как признался нарушитель, в 2002 году он учился в автошколе города Резина, но водительские права приобрел… по объявлению в интернете всего за 150 евро.
Фальшивое удостоверение было изъято, по факту подделки документов ведется следствие.
Обсуждение новости
|