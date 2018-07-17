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Общество
Житель Молдовы 16 лет ездил по стране с фальшивыми правами
17.07.2018

Сотрудники пограничной полиции обнаружили гражданина Молдовы, управляющего автомобилем с поддельными водительскими правами.

40-летний мужчина пытался пересечь границу Молдовы через КПП Тудора на автомобиле Volvo, зарегистрированным в Республике Молдова.

Документы водителя показались пограничникам подозрительными. После дополнительной проверки выяснилось, что водительские права мужчины — фальшивые.

Как признался нарушитель, в 2002 году он учился в автошколе города Резина, но водительские права приобрел… по объявлению в интернете всего за 150 евро.

Фальшивое удостоверение было изъято, по факту подделки документов ведется следствие.


 
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